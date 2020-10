Das Kli­ma-und Umwelt­amt weist dar­auf hin, dass die Fir­ma Remon­dis mit der jähr­li­chen Grund­ver­tei­lung der Gel­ben Säcke in der Gar­ten­stadt…

In Bam­berg läuft die Grund­ver­tei­lung der Gel­ben Säcke an

Anmel­den für die Son­der­voll­sit­zung „Kli­ma“ Am Diens­tag, 13. Okto­ber, fin­det um 16.00 Uhr im Hegel­saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le die…

Der 33-jäh­ri­ge Paul Leh­mann aus Bam­berg wur­de beim Lan­des­par­tei­tag in Erlan­gen in den Lan­des­vor­stand der Lin­ken gewählt. Leh­mann, der haupt­be­ruf­lich…

Paul Leh­mann aus Bam­berg in den Lan­des­vor­stand der Lin­ken gewählt

Kri­ti­sche Fra­gen stellt die CSU-BA-Frak­ti­on in Sachen Stadt­mar­ke­ting und ihres Geschäfts­füh­rers Klaus Stie­rin­ger. Schon Vor­gän­ge im Zuge des Kom­mu­nal­wahl­kampfs Im…

Grü­nes Bamberg/​ÖDP/​Volt sehen eine seit lan­gem not­wen­di­ge Wen­de in der…

Bam­berg: Ein gan­zes Haus für Kunst und Kul­tur – Auf der Kaser­ne ent­steht…

In einem Gebäu­de am Ran­de der ehe­ma­li­gen Lagar­de-Kaser­ne in Bam­berg ent­steht der kos­mos ost. Der neu gegrün­de­te Ver­ein mach­bar bam­berg…