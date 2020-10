Der Stimm­kreis­ab­ge­ord­ne­te für den Land­kreis Bam­berg, Hol­ger Dre­mel (CSU) lädt zur Bür­ger­sprech­stun­de am Don­ners­tag, 15. Okto­ber 2020 von 13 bis 17 Uhr in das Abge­ord­ne­ten­bü­ro in Scheß­litz, Ost­land­stra­ße 3, ein.

Um unnö­ti­ge War­te­zei­ten zu ver­mei­den wird um vor­he­ri­ge Ter­min­ab­stim­mung unter Tele­fon 09542 – 7743314 oder per Mail unter mdl@​holger-​dremel.​de gebe­ten.