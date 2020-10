Laut Sta­ti­sti­schem Bun­des­amt waren im Jahr 2018 35 % der Kin­der, die in einen Unfall ver­wickelt waren, mit dem Fahr­rad…

Bereits seit Mai bestehen im Raum Burg­kunst­adt Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen durch die Sper­rung des Bahn­über­gangs bei Main­k­lein. Im Sep­tem­ber kamen in Burg­kunst­adt…

Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 4,82 und in der Stadt Bay­reuth 24,07. Aktu­ell sind…

Mel­dun­gen zur Coro­na-Situa­ti­on in den Land­krei­sen Bay­reuth, Kulm­bach,…

Land­kreis Lich­ten­fels bie­tet Bera­tung für Men­schen mit Behin­de­rung

Rudolf Ruck­de­schel bie­tet im Land­rats­amt Lich­ten­fels am Mitt­woch Sprech­stun­de an „Gibt es För­de­run­gen in punk­to bar­rie­re­frei­er Haus­um­bau? Wie fül­le ich…