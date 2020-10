Das Kli­ma­camp von Fri­days for Future Bam­berg und Stu­dents for Future Bam­berg am Max­platz wird bis 14.Oktober wei­ter­ge­hen, um der Ein­hal­tung der Pari­ser Kli­ma­zie­le und der Durch­set­zung von mehr städ­ti­schen Enga­ge­ment im Kli­ma­schutz Nach­druck zu ver­lei­hen. Taäg­lich fin­den meh­re­re Ple­na statt. Alle wei­te­ren Ter­mi­ne und Ver­an­stal­tun­gen am Camp sind in die­sem News­let­ter.

Wer mit­ma­chen machen möch­te kann sich ger­ne an bamberg@​fridaysforfuture.​de oder sff.​bamberg@​gmail.​com wen­den oder ein­fach vor­bei­schau­en.