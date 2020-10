Coro­na-Pan­de­mie berei­tet dem The­ma “Digi­ta­li­sie­rung an Schu­len” neue Bedeu­tung und Auf­merk­sam­keit

Das für die Herbst­sit­zung gewähl­te The­ma Die Graf-Botho-Schu­le auf dem Weg zur mobi­len i‑Pad-Klas­se & Digi­ta­li­sie­rung und Ethik erscheint ange­sichts der Coro­na-Pan­de­mie in neu­em Licht: Das Impuls­re­fe­rat wird sich der The­ma­tik der Digi­ta­li­sie­rung an Schu­len aus ethi­scher Per­spek­ti­ve wid­men. Unter der Leit­fra­ge „Dür­fen wir – auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie – alles, was wir kön­nen?“ beschäf­tigt es sich mit dem Bil­dungs­auf­trag, Wer­te für ein Leben und Han­deln im Netz zu ver­mit­teln.

Der zwei­te Teil der Ver­an­stal­tung eröff­net den Teilnehmer*innen Ein­blicke in die ersten Schrit­te zur Umset­zung der Digi­ta­li­sie­rung im Rah­men eines media­len Unter­richts an der Grund- und Mit­tel­schu­le. Wie kann dies im schul­ei­ge­nen Medi­en­kon­zept abge­bil­det wer­den, das der Maß­ga­be folgt, nach dem Prin­zip „weni­ger ist mehr“ zu ver­fah­ren und rea­li­sti­sche Zie­le fest­zu­schrei­ben, die dann ver­bind­lich umzu­set­zen sind und auch umge­setzt wer­den kön­nen?

Schwer­punkt­mä­ßig wer­den die Mög­lich­kei­ten, aber auch die Her­aus­for­de­run­gen auf dem Weg hin zum tat­säch­li­chen Ein­satz digi­ta­ler Medi­en beleuch­tet. Dabei wird die Nut­zung der bereits vor­han­de­nen iPads im Rah­men der mobi­len digi­ta­len Klas­se beson­ders the­ma­ti­siert: Anhand pra­xis­ori­en­tier­ter Bei­spie­le wird auf­ge­zeigt, wie die­se Tech­nik im Grund­schul- und im Mit­tel­schul­un­ter­richt inte­griert wird und wie die­se Infor­ma­ti­ons­tech­nik auch im neu­en Pflicht­fach Infor­ma­tik an der Mit­tel­schu­le zum Ein­satz kommt.

Pro­gramm

14:30 Uhr Begrü­ßung

Vor­trag: Digi­ta­li­sie­rung und Ethik

Dür­fen wir – auch in Zei­ten der Coro­na-Pan­de­mie – alles, was wir kön­nen?

Bil­dungs­auf­trag: Wer­te für Leben und Han­deln im Netz

Horst Kurz, ev. Pfar­rer

Vor­trag: Die Graf-Botho-Schu­le auf dem Weg zur mobi­len iPad-Klas­se

Mar­co Speck­ner, Rek­tor

Tino Satt­ler, Leh­rer und System­ad­mi­ni­stra­tor

17 Uhr Ende der Ver­an­stal­tung

Anmel­dung bei Corin­na Deß​unter dess@​wirtschaftsbanda9.​de

Ange­sichts der Coro­na-Pan­de­mie kön­nen wir die Herbst­sit­zung nur unter beson­de­ren Vor­sichts- und Hygie­ne­maß­nah­men durch­füh­ren. Bit­te unter­stüt­zen Sie uns durch die gewis­sen­haf­te Beach­tung der Maß­nah­men ent­spre­chend des bei­gefüg­ten Hygie­nekon­zep­tes (PDF-Datei, 150KB)!

Mit Ihrer Anmel­dung erklä­ren Sie sich mit den im Ein­la­dungs­fly­er abge­druck­ten Hin­wei­sen zum Daten­schutz und zur Ver­wen­dung von Film‑, Foto- und Video­auf­nah­men ein­ver­stan­den.

Ein­la­dungs­ungs­fly­er zur Herbst­sit­zung 2020 zum Her­un­ter­la­den (PDF-Datei, 800KB)