tadt­rat Dr. Nor­bert Aas, frei­be­ruf­li­cher Histo­ri­ker, fei­ert am Sonn­tag, 18. Okto­ber, sei­nen 70. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat seit Okto­ber 2016 an und ist Mit­glied der Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen. Dr. Aas ist Mit­glied im Bau- und im Kul­tur­aus­schuss, in der Kom­mis­si­on für die Städ­te­part­ner­schaft mit dem 6. Pra­ger Stadt­be­zirk, in der Stadt­ent­wick­lungs­kom­mis­si­on und in der Kom­mis­si­on zur Umbe­nen­nung von Stra­ßen. Außer­dem ver­tritt er sei­ne Frak­ti­on in den Auf­sichts­rä­ten der Stadt­wer­ke Bay­reuth Hol­ding GmbH sowie der Stadt­wer­ke Bay­reuth Ver­kehr und Bäder GmbH. Er ist fer­ner Mit­glied in der Ver­bands­ver­samm­lung und im Ver­bands­aus­schuss des Kran­ken­haus­zweck­ver­ban­des Bay­reuth.