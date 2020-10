Forch­heim (ha) – Es ist ein Pro­jekt wel­ches Stadt­rat und Ver­wal­tung die näch­sten Jah­re beschäf­ti­gen wird. Die Rede ist dabei von der Sanie­rung des Herz­stück der Forch­hei­mer Innen­stadt, dem histo­ri­schen Rat­haus. Die CSU-Stadt­rats­frak­ti­on for­dert nun um die Kosten im Griff zu behal­ten und die zeit­li­che Schie­ne eben­falls steu­ern zu kön­nen die Ein­schal­tung einer exter­nen Pro­jekt­steue­rung. Ein ent­spre­chen­der Antrag ging am Wochen­en­de an Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein und ist in der Anla­ge ange­hängt.

20201010 Antrag exter­ne Pro­jekt­steue­rung­Rat­haus­sa­nie­rung