Als der ursprüng­lich für den 22. März 2020 geplan­te Wein­turm­lauf coro­nabe­dingt abge­sagt wur­de, wuss­ten zunächst nicht ein­mal die Ver­an­stal­ter, wie es die­ses Jahr wei­ter­ge­hen wür­de. Im Som­mer fiel dann aber der Start­schuss zum vir­tu­el­len Wein­turm­lauf, der nun­mehr unter dem Mot­to „allei­ne Lau­fen – gemein­sam hel­fen“ in der Zeit vom 3. Okto­ber bis zum 11.10.2020 statt­ge­fun­den hat. Über 200 Läu­fer aus aller Welt haben teil­ge­nom­men und die von ihnen gewähl­te Lauf­strecke auf einer selbst gewähl­ten Rou­te absol­viert, zum Teil auch gleich in meh­re­ren ver­schie­de­ne Dis­zi­pli­nen. Gelau­fen wur­de in den USA, in Öster­reich, in Spa­ni­en, aber die mei­sten Läu­fer waren natür­lich in Bad Winds­heim und Umge­bung unter­wegs, gut zu erken­nen an den dies­jäh­ri­gen, leuch­tend roten Wein­turm­laufshirts. Trotz des gleich in der ersten Nacht gestoh­le­nen Ziel­ban­ners haben auch alle Läu­fer ihr jeweils eige­nes Ziel gefun­den und im Anschluss ihre Lau­f­ergeb­nis­se auf eine Inter­net­sei­te hoch­ge­la­den. Aus die­sen Lau­f­ergeb­nis­sen wur­de dann ein Klas­se­ment erstellt. Für die Sie­ger­eh­rung wur­den dabei aber auch nur von den Läu­fern die Daten über­nom­men, die ihre Lau­f­ergeb­nis­se auch tat­säch­lich nach­ge­wie­sen haben. Auf der am Sonn­tag online live vor­ge­nom­me­nen Sie­ger­eh­rung wur­den dabei fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Im Schü­ler- und Jugend­lauf wur­den fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Bei den Jun­gen

1 Tobi­as Scheit­acker TSV Ips­heim 00:10:45.000 2 Han­nes Heg­wein TSV Ips­heim 00:10:48.000 3 Colin Karl TSV Ips­heim 00:11:37.000

Bei den Mäd­chen

1 Marie Fein­au­er For­tu­na Neu­ses 00:12:47.000 2 Anna Fein­au­er For­tu­na Neu­ses 00:14:20.000 3 Josi Prüfig SG Salz­landspar­kas­se e.V 00:14:57.000

Im Nor­dic Wal­king wur­den fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Bei den Her­ren:

1 Ste­fan K. LHPower-Team 00:37:17.000 2 Wer­ner B. LHPower-Team 00:38:03.600 3 Jür­gen Gaum­nitz 00:45:33.000

Bei den Damen:

1 Tan­ja K. LHPower-Team 00:40:15.000 2 Lisa Schwarz 00:41:57.145 3 Edith-Bar­ba­ra Beck TV Nie­der­stet­ten – Lauf­treff 00:43:03.000

Im Hob­by­l­auf wur­den fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Bei den Her­ren:

1 Chri­sti­an Muth Swim­tel­li­gent powe­red by Mach‘s mit Muth 00:17:58.300 2 Felix Demann Tri-Team Sei­ten­ste­cher 00:20:31.000 3 Lars Klei­nert SBU Mod. Fünf­kampf 00:22:48.000

Bei den Damen:

1 Olga Lan­tuk­ho­va Her­mes Lauf­team UniBwM 00:25:46.000 2 Babet­te Kissling LHPower-Team 00:26:44.000 3 Johan­na Geb­hardt 00:29:27.000

Im 10 km Lauf wur­den fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Bei den Her­ren:

1 Seba­sti­an Mei­ster 00:37:28.000 2 Mat­thi­as Ries Her­rie­der Aquath­le­ten 00:40:12.000 3 Oli­ver Schmidt TV 09 Die­ten­ho­fen 00:43:05.000

Bei den Damen:

1 Olga Lan­tuk­ho­va Her­mes Lauf­team UniBwM 00:51:28.000 2 Dashtse­ren J. ASV Wil­helms­dorf 00:51:56.000 3 Chri­sti­na Wus­track 00:55:31.000

Im Halb­ma­ra­thon wur­de fol­gen­de Sie­ger gekürt:

Bei den Män­nern:

1 Chri­sti­an Diet­rich LHPower-Team 01:29:57.000 2 Ste­fan Gla­ser DLRG Bad Winds­heim 01:30:14.000 3 Roland Rigot­ti TSG 08 Roth 01:35:58.000

Bei den Frau­en: