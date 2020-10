am: Don­ners­tag, den 22.10.2020

um: 20.00 Uhr (Ein­lass: 19.00 Uhr)

gastiert: Daph­ne de Luxe

in der: Neu­Stadt Hal­le am Schloss (Würz­bur­ger Str. 48 – Neu­stadt an der Aisch)

Daph­ne de Luxe ist Enter­tai­ne­rin mit Leib und See­le und bringt getreu ihrem Slo­gan „Come­dy in Hül­le und Fülle“auf die Büh­ne. Dahin­ter ver­birgt sich ein aus­ge­wo­ge­nes Show­kon­zept­aus Kaba­rett, Come­dy, Live-Gesang und haut­na­hem Kon­takt zum Publi­kum. Die Humo­ri­stin über­zeugt mit ihrer ganz beson­de­ren Mischung aus amü­san­ter Unter­hal­tung, Selbst­iro­nie, Tief­gang, Authen­ti­zi­tät und berüh­ren­dem Gesang. Sie greift aktu­el­le gesell­schaft­li­che The­men auf und nimmt sich vor allem selbst nie zu ernst.

Daph­ne de Luxe gastiert in Neustadt/​Aisch –las­sen Sie sich die­sen Ter­min nicht ent­ge­hen.

Ent­ge­gen dem gän­gi­gen Schön­heits­ide­al straft die­se “Bar­bie im XL-For­mat” Weight Wat­chers und Fit­ness­gu­rus Lügen und beweist auf äußerst selbst­iro­ni­sche Wei­se, dass auch eine Frau mit ein paar Kilos zu viel aus­se­hen kann wie ein “de Luxe-Modell”. Erst kürz­lich beschrieb die Pres­se Daph­ne als“Comedy-Walküre” die ihr Publi­kum mit ihrer “bedin­gungs­los sin­nes­fro­hen Aura um den Fin­ger zu wickeln ver­steht” und dem ist eigent­lich kaum etwas hin­zu­zu­fü­gen. Ob tem­pe­ra­ment­voll, lei­se, spon­tan direkt, selbst­iro­nisch oder hin­ter­grün­dig – Daph­ne de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf die Schip­pe und nie­mals zu ernst. Hier fin­det pures Leben auf der Büh­ne statt, ohne dass ein Blatt vor den Mund genom­men wird, haut­nah und authen­tisch. Wei­te­re Infos unter: www​.daph​ne​de​lu​xe​.de

Kar­ten­vor­ver­kauf: Buch­hand­lung Dorn, Wil­helm­str. 33 –NEA Tel: 09161 –8839990 / Buch­hand­lung Dorn, Keget­stra­ße 2, 91438 BW, Tel.: 09841 ‑66266 / Ver­lags­drucke­rei Schmidt, Nürn­ber­ger Str. 27 –31 –NEA Tel: 09161 ‑88 600 www​.reser​vix​.de