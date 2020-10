Auf der Hall­stadter Stra­ße über­hol­te mich ein Fahr­schul­wa­gen auf Tuch­füh­lung und tou­chier­te beim Wie­der­ein­sche­ren bei­na­he mein Vor­der­rad. An der näch­sten roten Ampel – so viel zur Sinn­haf­tig­keit des Über­hol­ma­nö­vers – frag­te ich durch das geöff­ne­te Fen­ster in zwar erbo­stem Ton­fall, aber ohne belei­di­gen­den Text, ob die bei­den Insas­sen schon ein­mal etwas von Sei­ten­ab­stand gehört hät­ten. Reak­ti­on: Der sich auf dem Bei­fah­rer­sitz befin­den­de Fahr­leh­rer schloß wort­los das Fen­ster.

Noch bis in die jüng­ste Zeit bin ich wie­der­holt mit Auto­fah­rern in Streit gera­ten, die, obwohl sie dem Alter nach erst nach 1997 den Füh­rer­schein gemacht haben konn­ten, der Ansicht waren, Rad­we­ge wären grund­sätz­lich benut­zungs­pflich­tig. Eini­ge droh­ten sogar, hand­greif­lich zu wer­den. Daß die soge­nann­ten „Schutz­strei­fen“ (www​.fahr​rad​zu​kunft​.de/​2​7​/​s​c​h​u​t​z​s​t​r​e​i​f​e​n​-​k​l​a​g​e​b​e​f​u​g​n​is/) und die Sei­ten­strei­fen (VwV-StVO) kei­ner­lei Benut­zungs­pflicht unter­lie­gen, weiß und akzep­tiert eben­falls kaum ein Kraft­fah­rer. Offen­sicht­lich gibt es die eine oder ande­re sicher­heits­re­le­van­te Lücke in der Fahr­aus­bil­dung, wie sich auch an ande­ren Bei­spie­len (Ver­hal­ten an Bahn­über­gän­gen u. a.) zeigt.