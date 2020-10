Der wett­be­werb­li­che Mess­stel­len­be­trieb beim Bay­ern­werk nimmt an Fahrt auf: Nach dem Ver­trags­ab­schluss über den “Metering.Service” wur­den jetzt in der Gemein­de Lau­ter in Ober­fran­ken die ersten neu­en intel­li­gen­ten Strom­mess­sy­ste­me instal­liert. Mit deren Hil­fe kön­nen von nun an die Ener­gie­flüs­se der ein­zel­nen kom­mu­na­len Lie­gen­schaf­ten visua­li­siert wer­den.

Ob Ver­wal­tungs­ge­bäu­de, Feu­er­wehr­haus oder Werk­hof. Fast in Echt­zeit, näm­lich für jede Vier­tel­stun­de, wird der Strom­ver­brauch auf­ge­zeich­net und im Ener­gie­Por­tal des Bay­ern­werks über­sicht­lich dar­ge­stellt. Trans­pa­renz sowie intui­ti­ve Ana­ly­se­funk­tio­nen wer­den dadurch die Basis für unter­schied­li­che Maß­nah­men zur Effi­zi­enz­stei­ge­rung. So las­sen sich Ener­gie­ein­spar­zie­le syste­ma­tisch set­zen und deut­lich bes­ser errei­chen. Nicht zu ver­ges­sen: Die Fern­aus­le­sung über eine hoch­si­che­re Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ein­heit, das soge­nann­te Smart Meter Gate­way, senkt den Ver­wal­tungs­auf­wand für die bis­her manu­ell durch­ge­führ­ten Able­sun­gen in den Kom­mu­nen vor Ort.

Der Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Lau­ter, Ron­ny Beck, zeig­te sich erfreut, die­sen inno­va­ti­ven und digi­ta­len Schritt zusam­men mit dem Bay­ern­werk gehen zu kön­nen. „Neben der Visua­li­sie­rung der Strom­ver­bräu­che hilft uns vor allem auch die stich­tags­be­zo­ge­ne Zäh­ler­fern­aus­le­sung wei­ter. Unse­re Ener­gie­ko­sten haben wir so jeder­zeit im Blick“, so der Bür­ger­mei­ster. Die Gemein­de ist im Rah­men des Ver­trags­ab­schlus­ses zudem auch Part­ner für ein Pilot­pro­jekt des Bay­ern­werks. Denn erst­ma­lig wer­den die Strom­zäh­ler der Stra­ßen­be­leuch­tung in einer Kom­mu­ne des Bay­ern­werks mit den digi­ta­len Zäh­lern aus­ge­rü­stet.

„Wir sind froh, dass wir mit der Gemein­de Lau­ter den ersten kom­mu­na­len Part­ner für die­ses Zukunfts­the­ma gewin­nen konn­ten. Ech­te Kun­den­er­fah­run­gen sind essen­ti­ell, um unse­re Pro­duk­te lau­fend zu ver­bes­sern. Im näch­sten Schritt möch­ten wir zusam­men mit der Gemein­de unse­ren “Ener­gie­wäch­ter” wei­ter ent­wickeln. Die­ser Zusatz­ser­vice löst bei auf­fal­len­dem Ver­brauchs­ver­hal­ten eine auto­ma­ti­sche Alarm­funk­ti­on aus. Das soll hel­fen, tech­ni­sche Defek­te früh­zei­tig zu erken­nen und Kosten zu mini­mie­ren,“ freut sich der Pro­dukt­ver­ant­wort­li­che Tobi­as Stahl von der Bay­ern­werk AG auf die Zusam­men­ar­beit.

Intel­li­gen­te Mess­sy­ste­me (Smart Meter) sind zen­tra­ler Bestand­teil und Schlüs­sel einer zukunfts­fä­hi­gen Infra­struk­tur in der Ener­gie­wirt­schaft. Des­halb ver­pflich­tet der Gesetz­ge­ber Strom­kun­den mit einem jähr­li­chen Ver­brauch von mehr als 6.000 kWh sowie künf­tig auch Betrei­ber von Erzeu­gungs­an­la­gen über 7 kW instal­lier­ter Lei­stung nach und nach, die­se zer­ti­fi­zier­ten intel­li­gen­ten Mess­sy­ste­me zu nut­zen. Ziel ist es, die Ener­gie­wen­de nicht nur erneu­er­bar und dezen­tral, son­dern auch digi­tal zu gestal­ten. Denn die smar­ten Zäh­ler sind in Zukunft ele­men­tar für sta­bi­le Net­ze und brin­gen den Ver­brau­chern intel­li­gent gesteu­er­ten Strom, den sie zum Bei­spiel für Wär­me­pum­pen, Elek­tro­au­tos oder Bat­te­rie­spei­cher fle­xi­bel und effi­zi­en­ter nut­zen kön­nen als in der Ver­gan­gen­heit.