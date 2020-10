Auch die belieb­te „Macht Alarm! –Pool Par­ty“ im Bam­ba­dos fällt in die­sem Jahr der Coro­na-Pan­de­mie zum Opfer. Die Ver­an­stal­tung für 12- bis 17-Jäh­ri­ge soll­te in die­sem Jahr bereits zum sieb­ten Mal tra­di­tio­nell vor dem schul­frei­en Buß- und Bet­tag statt­fin­den. Jedes Jahr besu­chen 600 begei­ster­te Jugend­li­che die Par­ty im Bam­ba­dos. Zum Schutz der jun­gen Men­schen haben die Ver­an­stal­ter iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V., die Stadt und die Stadt­wer­ke Bam­berg jetzt gemein­sam die Ent­schei­dung getrof­fen, die Macht Alarm! – Pool Par­ty in die­sem Herbst aus­fal­len zu las­sen.