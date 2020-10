GUNDELSHEIM/MEMMELSDORF, LKR. BAM­BERG. Zwei hoch­wer­ti­ge BMW-Fahr­zeu­ge ent­wen­de­ten Unbe­kann­te in der Nacht zum Don­ners­tag in Gun­dels­dorf und Mem­mels­dorf. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men.

Gegen 1.30 Uhr klau­ten die Die­be ein schwar­zes, hoch­mo­to­ri­sier­tes Fahr­zeug der 6er-Rei­he mit Bam­ber­ger Kenn­zei­chen aus einem Car­port im Lär­chen­weg in Gun­dels­heim. In der glei­chen Nacht schlu­gen die Unbe­kann­ten in der Ring­stra­ße in Mem­mels­dorf zu. Dort wech­sel­te ein schwar­zer BMW der 3er-Rei­he mit BA-Kenn­zei­chen unbe­rech­tigt sei­nen Besit­zer. In bei­den Fäl­len ent­ka­men die Die­be, samt Autos, uner­kannt. Der Zeit­wert der Fahr­zeu­ge liegt jeweils im mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Bereich. Eine Fahn­dung nach den Fahr­zeu­gen blieb bis­lang erfolg­los.

Bei­de Fahr­zeu­ge sind mit einer schlüs­sel­lo­sen Öff­nungs-und Start­tech­nik aus­ge­stat­tet (Keyl­ess-Go). Die Tech­nik ermög­licht es das Fahr­zeug, ohne akti­ve Nut­zung des Auto­schlüs­sels, zu ent­rie­geln und durch das blo­ße Betä­ti­gen eines Start­knopfs zu star­ten. Die Ver­bin­dung zwi­schen Schlüs­sel und Fahr­zeug erfolgt hier per Funk.

Die Fahr­zeug­schlüs­sel legen Fahr­zeug­be­sit­zer nach dem Abstel­len des Fahr­zeugs meist im Ein­gangs­be­reich des Hau­ses oder der Woh­nung, in gerin­ger Ent­fer­nung zum Auto, ab. Die Funk­schlüs­sel kor­re­spon­die­ren dabei auf­grund der kur­zen Ent­fer­nung immer wie­der mit dem Fahr­zeug. Die bestens aus­ge­rü­ste­ten Fahr­zeug­die­be ver­schaf­fen sich Zugriff auf die Funk­ver­bin­dung zwi­schen Fahr­zeug und Schlüs­sel. Mit­tels Ver­stär­ker wird die Reich­wei­te des Funk­si­gnals erhöht und dem Fahr­zeug ver­mit­telt, der Schlüs­sel befän­de sich in der Nähe. Die­be kön­nen so das Fahr­zeug öff­nen, star­ten und damit weg­fah­ren. Die Weg­fahr­sper­re wird durch die Mani­pu­la­ti­on eben­falls außer Kraft gesetzt.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei gibt fol­gen­de Ver­hal­tens­hin­wei­se:

Sofern mög­lich, par­ken Sie ihr Fahr­zeug in einer ver­schlos­se­nen Gara­ge.

Um einen unbe­rech­tig­ten Zugriff per Funk zu ver­mei­den rät die Poli­zei, den Funk­schlüs­sel abzu­schir­men. Hier­zu gibt es im Han­del unter­schied­lich­ste Behält­nis­se zur Auf­be­wah­rung, die eine Ver­bin­dung zwi­schen Schlüs­sel und Fahr­zeug ver­hin­dern.

Wenn Sie in Ihrem Wohn­um­feld, gera­de zur Nacht­zeit, Per­so­nen fest­stel­len, die sich im Umfeld hoch­wer­ti­ger Fahr­zeu­ge ver­däch­tig auf­hal­ten, ver­stän­di­gen Sie die Poli­zei oder nut­zen Sie den Not­ruf 110.

Zeu­gen­hin­wei­se zu den Kfz-Dieb­stäh­len nimmt die Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 ent­ge­gen.