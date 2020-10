Arbei­ten am Ver­sor­gungs­netz Strom

Ab Mon­tag, 12. Okto­ber 2020, wird die HEW HofEnergie+Wasser GmbH in der Wun­sied­ler Stra­ße, Ecke Gott­lieb-Daim­ler-Stra­ße Arbei­ten am Strom­netz durch­füh­ren. Die Maß­nah­me zur Erhal­tung der Ver­sor­gungs­si­cher­heit umfasst eine Strecke von 200 Metern. Zusätz­lich wird ein neu­er Gas- und Strom­haus­an­schluss ver­legt. Wäh­rend die­ser Bau­ar­bei­ten, die von der Fir­ma AS-Bau Hof GmbH aus­ge­führt wer­den, ist die Wun­sied­ler Stra­ße zeit­wei­se halb­sei­tig gesperrt. Flie­ßen­der Ver­kehr ist jeder­zeit in bei­de Rich­tun­gen gewähr­lei­stet; Fuß­gän­ger wer­den über einen Not­weg geführt. Die Dau­er der Bau­stel­le ist mit 2 bis 3 Wochen ver­an­schlagt.