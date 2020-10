Ein frän­ki­sches Lust­spiel in 2 Akten von Tobi­as Chri­sti­an und Eli­sa Hei­den­reich

Es sind ver­rück­te Zei­ten in Zap­fen­dorf. Beim Lau­fer Oster­ei­er-Aus­blas-Ver­ein herrscht Unru­he! Alle Eier für den Oster­brun­nen sind gestoh­len wor­den! Das ist aber noch nicht alles, denn zusätz­lich ist auch der Eier-Nach­schub gefähr­det da die Hüh­ner vom Klo­ster in Kirch­schlet­ten plötz­lich kei­ne Eier mehr legen. Das Merk­wür­di­ge dar­an ist, all dies pas­siert erst seit­dem das Wind­rad in Sas­sen­dorf zum 5G Funk­mast umge­baut wer­den soll. Der Übel­tä­ter ist also schnell aus­ge­macht. Mit einer Demo soll gegen den Funk­mast pro­te­stiert wer­den und im Rah­men der inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit wird auch Ebing zur Demo ein­ge­la­den. Wie das gan­ze aus­geht und wer der Eier­dieb ist wird aber noch nicht ver­ra­ten.

Ensem­ble:

Vol­ker Seel­mann

Tobi­as Chri­sti­an

Ger­lin­de Rat­tels­dör­fer

Ste­fa­nie Kurz

Julia Grill

Eli­sa Hei­den­reich

Robert Scheu­ne­mann

Ein­tritt:

9,50 EUR (Loge)

7,50 EUR (Par­kett)

Wann wird gespielt?

Pre­miè­re, Frei­tag, 23.10.2020, 19.30 Uhr

2. Auf­füh­rung, Sams­tag, 24.10.2020, 19.30 Uhr

3. Auf­füh­rung, Sonn­tag, 25.10.2020, 18.00 Uhr

Wo wird gespielt?

Da das Sport­heim auf Grund der aktu­el­len Situa­ti­on zu eng wäre haben wir uns über­legt die­ses Jahr ein Wirts­haus-Stück in “Jack’s Bier­gar­ten” zu spie­len.

Gibt es was zu beach­ten?

Auf­grund der unge­wis­sen Situa­ti­on kön­nen wir erst 1 Woche vor Pre­miè­re die Kar­ten ver­kau­fen. Der Ver­kauf fin­det am 17. Okto­ber ab 10 Uhr beim Jack statt, bit­te mit Mas­ke erschei­nen. Auch gibt es lei­der nur eine begrenz­te Anzahl an Kar­ten da auch wir die Abstands- und Hygie­ne­re­geln ein­hal­ten müs­sen. Die genaue Anzahl tei­len wir euch auf unse­rer Face­book-Sei­te mit. Damit aber jeder das Stück sehen kann haben wir uns noch etwas beson­de­res aus­ge­dacht, wir machen eine Online-Live­stream-Auf­füh­rung. Der Live­stream fin­det am 6. Novem­ber um 20.15 auf You­tube und Face­book statt. Wir infor­mie­ren euch aber immer auf unse­rer Face­book Sei­te.

Fra­gen?

theatergruppe.​zapfendorf@​gmail.​com oder unter Face­book: https://​www​.face​book​.com/​t​h​e​a​t​e​r​g​r​u​p​p​e​z​a​p​f​e​n​d​orf