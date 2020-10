Natur­kos­me­tik selbst­ge­macht

Kos­me­tik selbst her­zu­stel­len ist eine wahr­haft sinn­li­che Erfah­rung. Ob als Geschenk oder fürs eige­ne Bade­zim­mer – rei­ni­gend, hel­fend, hei­lend und ver­füh­re­risch duf­tend sol­len die Krea­tio­nen die­ses Work­shops sein. Spru­deln­de Bade­bom­ben, fluffi­ge Kör­per­sah­ne, Tages­creme und pfle­gen­den Lip­pen­bal­sam wer­den gemein­sam her­ge­stellt und lie­be­voll ver­packt. Dabei ste­hen die Freu­de am Tun und der Aus­tausch an erster Stel­le.

Refe­ren­tin: Gabi Wenz, zer­ti­fi­zier­te MFM-Refe­ren­tin, Dipl.-Biologin, Leh­re­rin

Ter­min: Di., 13.10. 18–21 Uhr

Ort: Evang. Gemein­de­haus Peg­nitz

Kosten: 12,00 € + 5,00 € Mate­ri­al­ko­sten

Auto­ge­nes Trai­ning – gelas­se­ner im All­tag

Mit Auto­ge­nem Trai­ning Kör­per, Geist und See­le wie­der in Ein­klang brin­gen. Durch auf­ein­an­der auf­bau­en­de For­mel­sät­ze wird Ihr Kör­per nach und nach sanft in die kör­per­li­che und see­li­sche Ent­span­nung geführt – eine Metho­de der Selbst­ent­span­nung, die Ihr inne­res Gleich­ge­wicht wie­der her­stel­len kann. Auto­ge­nes Trai­ning kann Ihnen hel­fen Beschwer­den zu lin­dern, Stress zu redu­zie­ren oder Ihren Lebens­zie­len ein Stück näher zu kom­men. Durch das regel­mä­ßi­ge Üben des Trai­nings­pro­gramms kön­nen Sie inne­re Ruhe fin­den und in Stress­si­tua­tio­nen gelas­se­ner blei­ben. Kurs­lei­tung: Evi Mout­sin­ga, Kin­der­pfle­ge­rin, Ent­span­nungs­päd­ago­gin, Klang­scha­len­mas­seu­rin

Ter­min: Do., 15.10.–10.12. 17.45 ‑18.45 Uhr

Ort: Evang. Fami­li­en-Bil­dungs­stät­te Vil­la Kun­ter­bunt

Kosten: 56,00 € 8 x 1 Std.

