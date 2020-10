Tref­fen mit Die­ter Sem­mel­mann von Sem­mel­Con­certs Die Ver­an­stal­tungs­bran­che steckt ange­sichts der Coro­na-Pan­de­mie immer noch tief in der Kri­se. Hin­rei­chen­de Lösungs­an­sät­ze…

Nach­dem sich die Stadt Bay­reuth in einem Schrei­ben an die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung bereit erklärt hat, Geflüch­te­te aus dem nie­der­ge­brann­ten Flücht­lings­la­ger…

Auf­nah­me von Geflüch­te­ten aus Moria in Bay­reuth: Rück­mel­dung aus dem…

Am Diens­tag gab die Baye­ri­sche Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te Gud­run Bren­del-Fischer, MdL, zusam­men mit Susan­ne Bai­er, Vor­sit­zen­de des Lan­des­ver­bands der Müt­ter- und Fami­li­en­zen­tren…

Auf­takt­ver­an­stal­tung “Inte­gra­ti­ons­ruck­sack Bay­ern Nord” in Bay­reuth

Rotes Kreuz in Bay­reuth star­tet Bonus-App für enga­gier­te Blut­spen­der

Am 13. Okto­ber star­tet das Rote Kreuz Bay­reuth in Zusam­men­ar­beit mit der Bay­reu­ther Start­up Fir­ma Lio­tec als erste in Bay­ern…