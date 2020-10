Vom 19. bis 24. Okto­ber 2020 fin­det die 8. Tagung des forum1.5 der Uni­ver­si­tät Bay­reuth statt

Ein­ge­la­den wird zu 27 sehr viel­fäl­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen, z.B. zur Zukunft der Arbeit, der Ernäh­rungs­wen­de oder der Bio­di­ver­si­tät. Von Gelän­de­spie­len über einen Ein­mach­work­shop bis hin zu Podi­ums­dis­kus­sio­nen ist für jede:n etwas dabei.

In die­sem Jahr wird die Wan­del­wo­che online und off­line statt­fin­den. Für aus­ge­wähl­te Pro­gramm­punk­te gibt es in begrenz­ter Anzahl die Mög­lich­keit zur Prä­senz­teil­nah­me in Bay­reuth. Hier­für ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung erfor­der­lich. Der Groß­teil der Ver­an­stal­tun­gen wird aber auch über das Inter­net zu sehen sein, ent­we­der als Live­stream über den face­book-Kanal, oder sie fin­det direkt als Zoom-Mee­ting statt. So ist eine leich­te Teil­nah­me von zuhau­se aus mög­lich.

Alle Infos und Anmel­dung unter https://​foru​m1​punk​t5​.de. Dort fin­det sich auch die neue regio­na­le Ver­net­zungs­platt­form mit wei­te­ren Inhal­ten, Datei­en und Dis­kus­si­ons­mög­lich­kei­ten.

Alle sind herz­li­chen ein­ge­la­den an den Ver­an­stal­tun­gen online oder off­line teil­zu­neh­men und Teil der Wan­del­be­we­gung in Bay­reuth und der gesam­ten Regi­on Ober­fran­ken zu wer­den. Gemein­sam wol­len wir wei­ter am Kli­ma­schutz und dem 1.5°C‑Ziel arbei­ten.