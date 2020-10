McTrash ist ein Mei­ster­de­tek­tiv der ganz alten Schu­le. Sehr bri­tisch, sehr lang­sam und auch ein wenig ver­snobt. Aber er ist den­noch der beste Müll­schnüff­ler aller Zei­ten, denn er hat das gro­ße Müll­buch, in dem alles steht, was man wis­sen muss, auch, “wer der größ­te Müll­ver­ur­sa­cher ist, den ich ken­ne”. Selbst­ver­ständ­lich hel­fen alle Kin­der der Grund­schu­len Mistel­gau-Glas­hüt­ten und Wai­schen­feld vom ersten Moment an mit, den acht­los hin­ge­wor­fe­nen Müll ein­zu­sam­meln, zu tren­nen und in die pas­sen­de Müll­ton­ne bzw. den rich­ti­gen öffent­li­chen Con­tai­ner zu wer­fen. Das Mit­mach-Thea­ter­stück wur­de vom der Abfall­wirt­schaft des Land­krei­ses Bay­reuth initi­iert und vom Sto­ry­S­ta­ge Mär­chen­thea­ter aus Aschaf­fen­burg umge­setzt. Auf­grund des gro­ßen Inter­es­ses wur­den die Schu­len per Ver­lo­sung für die Auf­füh­run­gen Ende Sep­tem­ber aus­ge­wählt.

Vie­les, was bereits über die The­men Abfall­ver­mei­dung und ‑tren­nung sowie Recy­cling bekannt ist, darf hier mit ein­ge­bracht wer­den. Vie­les ist sicher­lich auch noch neu, ergänzt vor­han­de­nes Wis­sen und regt zum Nach­den­ken und Nach­ah­men an. Bei aller Komik und Unter­halt­sam­keit ist die­ses Mit­mach-Thea­ter­stück ordent­lich voll­ge­packt mit wesent­li­chen Fak­ten, die die regio­na­le Abfall­wirt­schaft betref­fen. Und es ist auch ein gro­ßer Appell an die Eigen­ver­ant­wor­tung der Kin­der und deren Eltern.