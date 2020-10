Zurück zu den Wur­zeln der Foto­gra­fie: Schon zu Beginn die­ser groß ange­kün­dig­ten Ver­an­stal­tung stan­den die Besu­cher des Deut­schen Kame­ra­mu­se­ums in Plech am Sonn­tag, 4. Okto­ber, sozu­sa­gen Schlan­ge, um sich von Marc Kai­ries und Lud­wig Hagel­stein mit der Cáma­ra Minu­te­ra in Schwarz­weiß ablich­ten zu las­sen.

Nach weni­gen Minu­ten hiel­ten die Por­trä­tier­ten erst ein Nega­tiv und bald dar­auf ein Posi­tiv in ihren Hän­den. Kai­ries und Hagel­stein erläu­ter­ten der „Kund­schaft“, die für die­ses Erleb­nis einen selbst fest­ge­setz­ten Obo­lus als Spen­de ent­rich­te­ten, bereit­wil­lig den tech­ni­schen Hin­ter­grund die­ser alt­her­ge­brach­ten Tech­nik.

Die Chefs der bekann­ten inter­na­tio­na­len Foto­zeit­schrift „Sil­ver­grain­Clas­sics Maga­zins“ (ehe­mals „Pho­to­Klas­sik Inter­na­tio­nal“), Mar­wan El-Mozay­en und Andre­as Wal­deck, besuch­ten bei die­ser Gele­gen­heit erst­mals das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um und hiel­ten das gut fünf­stün­di­ge Event stil­ge­recht mit einer Super-8-Film­ka­me­ra auf Kod­ak-Mate­ri­al, aber auch in vie­len digi­ta­len Auf­nah­men fest.

Einer der pro­mi­nen­te­sten Por­trä­tier­ten war der Geschäfts­füh­rer der GOS­SEN Foto- und Licht­mess­tech­nik GmbH Nürn­berg, Klaus-Peter Rich­ter, der sich auch sehr für das Muse­um und natür­lich die Aus­stel­lungs­vi­tri­ne, die spe­zi­ell den Gos­sen-Belich­tungs­mes­sern gewid­met ist, inter­es­sier­te. Die Ver­an­stal­tung war somit mehr als nur ein „Trost­pfla­ster“ für die Muse­ums­freun­de, die in die­sem Jahr Coro­na-bedingt ganz auf die mitt­ler­wei­le gut ein­ge­führ­te Ple­cher Foto- und Film­bör­se ver­zich­ten muss­te.