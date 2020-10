Da die bis­he­ri­gen Alt­pa­pier­bün­delsamm­lun­gen ab dem Jahr 2021 nicht mehr durch­ge­führt wer­den kön­nen, gibt es für die Bür­ger im Land­kreis Bay­reuth die Mög­lich­keit, beim Land­rats­amt eine kosten­lo­se blaue Papier­ton­ne, die 240 Liter fasst, oder einen grö­ße­ren Papier-Con­tai­ner mit 1.110 Liter Fas­sungs­ver­mö­gen zu bestel­len. Die­se kön­nen für die Ent­sor­gung von Alt­pa­pier wie z.B. Zei­tun­gen, Kar­to­na­gen, Papier­ver­packun­gen, Kata­lo­gen und Schreib­pa­pie­re genutzt wer­den.

Bean­tragt wer­den kön­nen die Alt­pa­pier­be­häl­ter im Inter­net über die Home­page des Land­krei­ses Bay­reuth (https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​b​u​e​r​g​e​r​-​s​e​r​v​i​c​e​/​o​n​l​i​n​e​-​d​i​e​n​s​t​e​-​u​n​d​-​f​o​r​m​u​l​a​r​e​/​a​b​f​a​l​l​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​/​m​u​e​l​l​-​b​i​o​m​u​e​l​l​-​o​d​e​r​-​p​a​p​i​e​r​t​o​n​n​e​n​-​a​n​-​u​m​-​o​d​e​r​-​a​b​m​e​l​d​en/) oder über ein For­mu­lar bei der Gemein­de­ver­wal­tung. Für grö­ße­re Men­gen Alt­pa­pier sind in allen Gemein­den des Land­krei­ses Sam­mel­con­tai­ner auf­ge­stellt.

Die kosten­lo­se AbfallApp des Land­krei­ses Bay­reuth hilft, kei­nen Abfuhr­ter­min zu ver­pas­sen. Die App erin­nert zuver­läs­sig an alle Abfuhr­ter­mi­ne der Rest‑, Bio- und Papier­ton­ne sowie der Gel­ben Ton­ne. Auch die Ter­mi­ne der mobi­len Samm­lung für Pro­blem­ab­fäl­le sind mit dabei. Ein­fach Wohn­ort aus­wäh­len, Erin­ne­rungs­wunsch ein­stel­len und schon hat man die Müll­ab­fuhr immer im Blick. Die AbfallApp läßt sich schnell auf allen gän­gi­gen mobi­len End­ge­rä­ten (Android, iOS inkl. Apple Watch) ein­rich­ten. Scan­nen Sie den QR-Code auf der Land­kreis-Home­page oder laden Sie sich die App aus Ihrem Store her­un­ter (Such­na­me Abfall Bay­reuth), mel­den Sie sich kosten­frei an, wäh­len Sie Ihre Gemein­de und Stra­ße und stel­len Sie die gewünsch­ten Abfall­ton­nen sowie die Erin­ne­rungs­zeit ein. So ver­ges­sen Sie nie wie­der, Ihre Müll­ton­ne recht­zei­tig her­aus­zu­stel­len.