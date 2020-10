RÖDEN­TAL, LKR. COBURG. Bis­lang unbe­kann­te Täter erbeu­te­ten in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag einen fünf­stel­li­gen Bar­geld­be­trag von einer 84-jäh­ri­gen Frau im Gemein­de­teil Oes­lau. Die Täter nutz­ten eine bekann­te Betrugs­ma­sche, um das Ver­trau­en der Frau zu gewin­nen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt.

Die Betrü­ger gaben sich am spä­ten Sonn­tag­abend am Tele­fon als Poli­zi­sten aus und erlang­ten so das Ver­trau­en der 84-Jäh­ri­gen aus Röden­tal. Sie gaben vor, dass eine grö­ße­re Men­ge Falsch­geld im Umlauf sei und über­zeug­ten die Frau, ihr Bar­geld zur Über­prü­fung an einen angeb­li­chen Poli­zei­be­am­ten zu über­ge­ben. Nach erfolg­ter Über­prü­fung soll­te die Senio­rin das Bar­geld zurück­er­hal­ten.

Die Röden­ta­le­rin über­gab ihr gesam­tes Bar­geld kurz vor Mit­ter­nacht an einen der Täter. Ihr Geld sah sie nicht wie­der. Zum Geld­ab­ho­ler konn­te die Rent­ne­rin nur eine vage Beschrei­bung abge­ben. Der Mann war zir­ka 30 bis 35 Jah­re alt, etwa 1,75 Meter groß und hat­te blon­de Haa­re.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet Zeu­gen, die in der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag im Bereich Oes­lau Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu mel­den.

Die Ober­frän­ki­sche Poli­zei gibt fol­gen­de wich­ti­ge Tipps; geben Sie die­se bit­te auch an Ihre älte­ren Ver­wand­ten und Bekann­ten wei­ter: