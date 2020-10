Ter­mi­ne im Okto­ber 2020

Don­ners­tag, 08.10.2020

„In Viel­falt ver­eint – der neue Pfarr­ver­bund“ – Vor­trag mit Prä­ses Mar­tin Emge

10:30 Uhr im Kol­ping­ju­gend­heim, mit Anmel­dung!

Sams­tag, 10.10.2020

„In Viel­falt ver­eint: unse­re Haus­ber­ge Rei­fen­berg, Feu­er­stein, Wal­ber­la“ – Aus­flug

Mit unse­ren drei Haus­ber­gen ver­bin­det jede Genera­ti­on etwas Ande­res. So tref­fen wir uns um 14 Uhr auf dem Rei­fen­berg, danach geht es zum Feu­er­stein, hier trin­ken wir um 15 Uhr Café in der KLVHS und um 17 Uhr tref­fen wir uns zum Abend­lob auf dem Wal­ber­la. Dazu gibt es jeweils Tex­te und Erläu­te­run­gen zur Geschich­te, Natur u. Umge­bung. Es kön­nen auf Wunsch auch Fahr­ge­mein­schaf­ten gebil­det wer­den, man kann sich auch nur für einen Berg anmel­den – aber bit­te unbe­dingt vor­her anmel­den!

Don­ners­tag, 15.10.2020

Rosen­kranz­ge­bet in der Klo­ster­kir­che St. Anton um 18 Uhr – Mit Anmel­dung!

Sonn­tag, 18.10.2020

Fami­li­en­kreis II: „Wir spie­len wie die Wald­kin­der“

Wir tref­fen uns um 14 Uhr am Rie­sen­rad­platz (Ach­tung: Treff­punkt wur­de geän­dert!) und lau­fen von hier nach Serl­bach. Bit­te klei­nes Pick­nick mit­neh­men. Ter­min fin­det bei jedem Wet­ter statt. Mit Anmel­dung!

Diens­tag, 27.10.2020

Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Kol­pings­fa­mi­lie Forch­heim

Zu unser JHV laden wir alle Kol­ping­mit­glie­der ein. Bit­te Ver­an­stal­tungs­ort beach­ten!

Ter­min: Diens­tag, 27.10.2020

Uhr­zeit: 18:30 Uhr Got­tes­dienst in St. Anna, 19:30 Uhr JHV in der Kir­che

Ort: Kir­che St. Anna, Unte­re Kel­ler­str. 52, 91301 Forch­heim

Tages­ord­nung:

1) Optio­nal: 18:30 Uhr Got­tes­dienst in St. Anna

Am 27.10.1991 wur­de Adolph Kol­ping selig gespro­chen. Eben­falls am 27. Okto­ber fei­ert KOL­PING INTER­NA­TIO­NAL in jedem Jahr den Welt­ge­bets­tag, der an die Selig­spre­chung Adolph Kol­pings erin­nert.

2) 19:30 Uhr Beginn der JHV in der Kir­che St. Anna

3) Bericht der Vor­sit­zen­den

4) Bericht der ein­zel­nen Grup­pen

5) Kas­sen­be­richt

6) Revi­si­ons­be­richt und Ent­la­stung der Vor­stand­schaft

7) Neu­wah­len / bit­te eige­nen Stift mit­brin­gen!

8) Aus­spra­che, Wün­sche und Anre­gun­gen