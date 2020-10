Als 1975 das der­zei­ti­ge katho­li­sche Gesang­buch ent­stand, erhielt es den bezeich­nen­den Titel “Got­tes­lob”. Die Auf­la­ge war so schnell ver­grif­fen, dass ein Buch­händ­ler ein Schild ins Schau­fen­ster stell­te mit der Auf­schrift: “Got­tes­lob aus­ge­gan­gen”.

Dan­ken fällt uns schwer, denn wir mei­nen, damit unse­re Schwä­che, unse­re Abhän­gig­keit ein­zu­ge­ste­hen. Aber das Dan­ken ist kei­ne lästi­ge, über­flüs­si­ge Pflicht, son­dern die selbst­ver­ständ­li­che Reak­ti­on auf etwas Gutes, das wir emp­fan­gen haben. Nur der Gedan­ken­lo­se dankt nicht. Wer aber nach­denkt, wird danach dan­ken für all das, was wir immer so hin­neh­men, als sei es selbst­ver­ständ­lich. Das schein­bar All­täg­li­che gewinnt sei­nen Wert, sei­nen Reiz, wenn ich es als Geschenk Got­tes an mich, als Zei­chen sei­ner Lie­be zu mir ver­ste­he.

Am Ern­te­dank­tag dan­ken wir also Gott nicht nur für das “täg­li­che Brot”, kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit in einer Welt des Hun­gers und der Flücht­lings­not, son­dern wir dan­ken auch für Fami­lie und Gesund­heit, für Arbeit und Ren­te, für unse­ren Rechts­staat. Aus die­ser fröh­li­chen Dank­bar­keit erwächst dann auch die Ein­sicht, der Mut, Fehl­ent­wick­lun­gen in der Land­wirt­schaft, in Staat und Gesell­schaft ein­zu­ge­ste­hen und nach ver­nünf­ti­gen Lösun­gen zu suchen.

Pfar­rer Dr. Chri­sti­an Fuchs, www​.neu​stadt​-aisch​-evan​ge​lisch​.de

