Am Sams­tag, den 10 Okto­ber lädt die Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­sche-Par­tei ( ÖDP ) zu ihrem ober­frän­ki­schen Bezirks­par­tei­tag nach Burg­kunst­adt ein. Beginn ist um 17 Uhr. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Hotel ” Drei Kro­nen” , Lich­ten­fels­er­stra­ße 24, mit den übli­chen Coro­na – Hygie­ne- und Vor­sichts­maß­nah­men statt.

Wich­ti­ge The­men sind die Nach­wahl von Dele­gier­ten für den Bun­des­par­tei­tag, denn auf Grund des star­ken Mit­glie­der­zu­wach­ses

ste­hen der ÖDP Ober­fran­ken mehr Dele­gier­te zu. Auch über den Stand der Umset­zung der Daten­schutz­ver­ord­nung soll berich­tet wer­den. Poli­tisch wird sicher über die Bedeu­tung des völ­lig neu­en ÖDP – Bun­des­vor­stands für die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung der Par­tei dis­ku­tiert wer­den. Außer­dem gilt es den baye­ri­schen ÖDP-Lan­des­par­tei­tag am 24.10.2020 in Strau­bing und den näch­sten Bun­des­par­tei­tag am 7. und 8. 11.20 in Würz­burg the­ma­tisch vor­zu­be­rei­ten.