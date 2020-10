Noch kei­ne Lehr­stel­le? Es ist noch nicht zu spät!

Am Don­ners­tag, den 08. Okto­ber, von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr fin­det in der staat­li­chen Berufs­schu­le I Coburg, Plat­te­näcker 30, 96450 Coburg, die dies­jäh­ri­ge Lehr­stel­len – Nach­ver­mitt­lungs­ak­ti­on statt. Es gibt im Raum Coburg, Kro­nach und Lich­ten­fels noch über 440 freie Lehr­stel­len für die­ses Jahr. Ange­spro­chen sind alle Jugend­li­chen, die bis­her noch kei­nen Aus­bil­dungs­platz gefun­den haben. Ver­tre­ter der Agen­tur für Arbeit Coburg und der Kam­mern zei­gen, wo es noch Chan­cen zum sofor­ti­gen Start in eine Aus­bil­dung gibt. Sie bera­ten auch über Alter­na­ti­ven, wenn der Traum­be­ruf noch nicht zum Grei­fen nahe ist.

„Die Agen­tur für Arbeit enga­giert sich gemein­sam mit den Kam­mern im Rah­men der Nach­ver­mitt­lungs­ak­ti­on noch unver­sorg­te Aus­bil­dungs­platz­su­chen­de und die frei­en Aus­bil­dungs­stel­len zusam­men­zu­füh­ren. Auch für Jugend­li­che, die sich im Über­gangs­sy­stem befin­den, sowie für Aus­bil­dungs­ab­bre­cher bie­ten sich hier gute Chan­cen, einen pas­sen­den Aus­bil­dungs­platz zu fin­den.“ – sagt Bri­git­te Glos, die Lei­te­rin der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg.

Es wird um Anmel­dung unter Coburg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de bei Berufs­be­ra­ter Micha­el Wolf gebe­ten. Inter­es­sier­te erhal­ten dann ein ent­spre­chen­des Zeit­fen­ster, in dem sie an der Nach­ver­mitt­lungs­ak­ti­on teil­neh­men kön­nen.