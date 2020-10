Gera­de im Hin­blick auf die aktu­el­le Coro­na-Lage und den bevor­ste­hen­den Herbst und Win­ter, hat Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner sich gegen die Grip­pe imp­fen las­sen.

Das Land­rats­amt Lich­ten­fels infor­miert: Die Grip­pe wird von ver­schie­de­nen Arten von Grip­pe-Erre­gern her­vor­ge­ru­fen: den Influ­en­za-Viren, genau­er den Influ­en­za A und Influ­en­za B‑Virusstämmen. Lan­ge Zeit gab es zwei Influ­en­za A und einen Influ­en­za B‑Stamm, also drei Typen von Influ­en­za­er­re­gern. Doch seit Mit­te der 1980er Jah­re ent­wickel­te sich zu den drei jähr­lich auf­tre­ten­den Grip­pe-Virusstäm­men ein neu­er, vier­ter Stamm: Der Influ­en­za B‑Stamm spal­te­te sich in zwei Lini­en auf. Die­se wech­sel­ten sich bis zum Jahr 2000 qua­si von Sai­son zu Sai­son ab, seit­her jedoch zir­ku­lie­ren welt­weit bei­de B‑Stämme, was zu einer anstei­gen­den Erkran­kungs­be­la­stung geführt hat.

Aus­drück­lich von der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) emp­foh­len und eine Pflicht­lei­stung der gesetz­li­chen Kran­ken­kas­se ist die Imp­fung für Per­so­nen, die durch eine Grip­pe-Erkran­kung beson­ders gefähr­det sind. Das sind: