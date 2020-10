Die Wert­vol­len Gesprä­che laden regel­mä­ßig dazu ein, span­nen­de, unge­wöhn­li­che und neue Fra­gen zu dis­ku­tie­ren und The­men zu bespre­chen, die das Leben bewe­gen und prä­gen. Die­ses Mal soll um Zukunfts­per­spek­ti­ven gehen – gera­de zu Coro­na-Zei­ten ein span­nen­des The­ma, das sicher neue Nuan­cen bekommt. Dazu wer­den bei den näch­sten “Wert­vol­len Gesprä­chen” in Bad Berneck am Mon­tag, 12. Okto­ber um 19.30 Uhr Ideen dis­ku­tiert und gesam­melt. Die Lei­tung des Abends haben Dr. Rüdi­ger Zier und Hans Neu­big, zur offe­nen Dis­kus­si­on und Aus­tausch sind alle Inter­es­sier­ten ein­ge­la­den. Ver­an­stal­tungs­ort ist der KuKuK / Alte Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43 in Bad Berneck.

Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich, der Ein­tritt für den Abend ist frei. Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Ver­ein KuKuK e.V. und Evan­ge­li­schem Bil­dungs­werk. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.

Wert­voll wer­den die Gesprä­che durch die betei­lig­ten Per­so­nen und den Umgang mit­ein­an­der. Denn die Idee ist, Gesprä­che mit Tief­gang zu erle­ben und inter­es­sier­te Men­schen zusam­men zu brin­gen, die frei­es Den­ken, Spre­chen, Zuhö­ren und Phi­lo­so­phie­ren genie­ßen. Erwünscht ist ein acht­sa­mer, offe­ner, respekt­vol­ler Umgang mit­ein­an­der, so dass es Aben­de in ver­ant­wor­tungs­vol­ler Gesprächs­kul­tur wer­den. Es gibt kei­nen Vor­trag, auch Defi­ni­tio­nen oder ein Kon­sens zum The­ma sind nicht erklär­tes Ziel. Denn alle, die kom­men, sind mit ihrem Wis­sen und Erfah­run­gen das Poten­zi­al für den Aus­tausch. Vor­bild für die­se Aben­de ist die Kul­tur der “Salon­ge­sprä­che” aus frü­he­ren Jahr­hun­der­ten. Dort tra­fen sich Denker/​innen, Dichter/​innen, Wissenschaftler/​innen, Künstler/​innen und Inter­es­sier­te. Der geist­rei­che Gedan­ken­aus­tausch war dort Lebens­stil – und führ­te nicht sel­ten doch zu so manch gro­ßer Idee.