Wie fahr­rad­freund­lich ist Bay­reuth?

Ab sofort läuft die Umfra­ge zum ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2020. Der Fahr­rad-Club ruft gemein­sam mit dem Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­struk­tur wie­der hun­dert­tau­sen­de Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer dazu auf, die Fahr­rad­freund­lich­keit von Städ­ten und Gemein­den zu bewer­ten. Der Test hilft, Stär­ken und Schwä­chen der Rad­ver­kehrs­för­de­rung zu erken­nen. Als ein Schwer­punkt rückt in die­sem Jahr der Umgang mit der Covid-19-Pan­de­mie in Bezug auf das Rad­fah­ren in den Fokus. Die Stadt Bay­reuth bit­tet die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um zahl­rei­che Teil­nah­me an der Befra­gung unter www​.fahr​rad​kli​ma​-test​.adfc​.de.

Bei der Online-Umfra­ge des ADFC wer­den 27 Fra­gen zur Fahr­rad­freund­lich­keit gestellt – zum Bei­spiel, ob das Rad­fah­ren in Bay­reuth Spaß oder Stress bedeu­tet, ob die Rad­we­ge in einem guten Zustand sind und von Falsch­par­kern frei­ge­hal­ten wer­den oder ob sich das Rad­fah­ren sicher anfühlt. Eine Son­der­be­fra­gung befasst sich mit dem Rad­ver­kehr wäh­rend der Coro­na-Zeit. Beim letz­ten ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2018 haben sich deutsch­land­weit 170.000 Bürger/​innen betei­ligt. Sie haben die Fahr­rad­freund­lich­keit in 683 Städ­ten und Gemein­den beur­teilt. Bay­reuth schloss beim letz­ten ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test 2018 bei einer Gesamt­no­te von 3,9 mit einem durch­schnitt­li­chen Ergeb­nis ab. Die Bewer­tun­gen des letz­ten Durch­gangs gibt es unter www​.fahr​rad​kli​ma​-test​.adfc​.de/​e​r​g​e​b​n​i​sse.

Umfra­ge läuft bis 30. Novem­ber

Die Umfra­ge läuft bis 30. Novem­ber über die Inter­net­sei­te www​.fahr​rad​kli​ma​-test​.adfc​.de. Die Ergeb­nis­se wer­den im kom­men­den Früh­jahr prä­sen­tiert. Aus­ge­zeich­net wer­den die fahr­rad­freund­lich­sten Städ­te und Gemein­den in sechs Ein­woh­ner-Grö­ßen­klas­sen sowie die­je­ni­gen Städ­te, die seit der letz­ten Befra­gung am stärk­sten auf­ge­holt haben.

För­de­rung durch das Bun­des­ver­kehrs­mi­ni­ste­ri­um

Der ADFC-Fahr­rad­kli­ma-Test ist die welt­weit größ­te Befra­gung zum Rad­fahr­kli­ma und fin­det in die­sem Jahr zum neun­ten Mal statt. Das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Ver­kehr und digi­ta­le Infra­struk­tur för­dert ihn im Rah­men der Umset­zung des Natio­na­len Rad­ver­kehrs­plans.

Auch auf Face­book und Twit­ter

Neu­ig­kei­ten zum Fahr­rad­kli­ma-Test postet der ADFC in den sozia­len Medi­en unter dem Hash­tag #fkt20. Rad­be­gei­ster­te wer­den gebe­ten, die Infor­ma­tio­nen wei­ter zu ver­brei­ten. Der Test wird umso aus­sa­ge­kräf­ti­ger, je mehr Men­schen mit­ma­chen.