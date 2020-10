Weiß-blaue Wim­pel-Ket­ten, Bre­zen mit Fähn­chen, Bier­bän­ke und Mit­ar­bei­ten­de in Dirndl und Krach­le­der­ner: Auch in Fran­ken weiß man ein Okto­ber­fest zu fei­ern – egal in wel­chem Alter. Das Team des Senio­ren­zen­trums Katha­ri­na von Bora, das die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim in Lit­zen­dorf betreibt, brach­te Fest­zelt­stim­mung zu den Senio­ren. Weiß­wür­ste, ein Fäss­chen Bier und zünf­ti­ge Akkor­de­on­mu­sik zum Schun­keln und Klat­schen fehl­ten natür­lich auch nicht. Der Him­mel der Bay­ern? An die­sem Tag war er mit Sicher­heit im Dia­ko­nie-Pfle­ge­heim im frän­ki­schen Lit­zen­dorf zu fin­den!