Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 4,82 und in der Stadt Bay­reuth 24,07.

Aktu­ell sind im Land­kreis sechs und in der Stadt Bay­reuth 23 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 454 und in der Stadt Bay­reuth 280 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. 27 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zehn aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Als gene­sen gel­ten 421 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 247 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te.

Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulm­bach

(Stand 12:45 Uhr): Heu­te wur­de kein wei­te­rer posi­ti­ver Coro­na­vi­rus-Fall im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Gesamt­zahl der nach­ge­wie­se­nen COVID-19-Infek­tio­nen beträgt damit zum jet­zi­gen Zeit­punkt wei­ter­hin 318. Von die­sen Fäl­len gel­ten inzwi­schen 297 wie­der als gene­sen. Unter Berück­sich­ti­gung der 11 Ver­stor­be­nen liegt die Anzahl der aktu­ell im Land­kreis infi­zier­ten Per­so­nen bei 10.

Von den aktiv Infi­zier­ten fal­len 4 Fäl­le in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 5,57. Ein­schließ­lich der aktu­ell infi­zier­ten Per­so­nen befin­den sich der­zeit 182 Land­kreis­bür­ger/-innen in Qua­ran­tä­ne.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) und eine Über­sicht der aktu­el­len Coro­na-Zah­len fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.

COVID-19-Infi­zier­te im Land­kreis Lich­ten­fels

Für den Land­kreis Lich­ten­fels lau­ten die aktu­el­len COVID-19-Zah­len (Stich­tag 02.10.2020, 7:45 Uhr) wie folgt:

Erkrank­te ins­ge­samt: 377

Geheil­te: 345

Der­zeit noch Erkrank­te: 16

Ver­stor­be­ne: 16

Im Ein­zel­nen wei­sen die elf Städ­te, Märk­te und Gemein­den im Land­kreis fol­gen­de Zahl an aktu­ell noch COVID-19-Erkrank­ten auf:

Alten­kunst­adt: 1

Bad Staf­fel­stein: 0

Burg­kunst­adt: 6

Ebens­feld: 1

Hoch­stadt a. Main: 0

Lich­ten­fels: 3

Markt­graitz: 0

Markt­z­euln: 0

Michel­au: 2

Red­witz: 1

Weis­main: 2

Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz liegt aktu­ell bei 7,5.

Zeit­rei­hen und Zah­len der ver­gan­ge­nen Wochen fin­den Sie auf unse­rer Start­sei­te www​.lkr​-lif​.de unter der Rubrik: „Aktu­el­le Zah­len zu den COVID-19-Erkrank­ten und Geheil­ten im Land­kreis Lich­ten­fels“.

Infor­ma­tio­nen zum Baye­ri­schen Test­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels fin­den Sie unter https://​www​.lkr​-lif​.de/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum. Die Mög­lich­keit, sich am Baye­ri­schen Test­zen­trum auf Coro­na testen zu las­sen, ist ein zusätz­li­ches Ange­bot zu den Tests der nie­der­ge­las­se­nen Ärz­te bzw. bei einem Arzt, der auf der Home­page der KVB (Kas­sen­ärzt­li­chen Ver­ei­ni­gung Bay­ern) geli­stet ist.

Coro­na-Update Land­kreis Wun­sie­del

Aktu­ell sind im Land­kreis 37 Per­so­nen erkrankt; 696 sind gene­sen. Seit Beginn der Pan­de­mie wur­den 775 Men­schen posi­tiv auf das Virus gete­stet; 42 sind ver­stor­ben.

Hier noch eini­ge Infos zum Infek­ti­ons­ge­sche­hen: bei einem der neu­en Fäl­le han­delt es sich um eine Erzie­he­rin einer Kita in Nagel. Alle nöti­gen Maß­nah­men wur­den bereits ein­ge­lei­tet. Die betrof­fe­nen Kin­der wur­den bereits heu­te gete­stet und befin­den sich in Qua­ran­tä­ne.