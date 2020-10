Die Arbeit des Hospiz­ver­eins dreht sich vor allem dar­um, schwer­kran­ke oder ster­ben­de Men­schen auf ihrem Weg zu beglei­ten und dabei auch eine Unter­stüt­zung für deren per­sön­li­ches Umfeld zu ermög­li­chen. Am Mon­tag, 12. Okto­ber um 19 Uhr stel­len Mit­ar­bei­ten­de des Hospiz­ver­eins die­se wich­ti­ge Arbeit in einem infor­ma­ti­ven Vor­trag vor und ver­mit­teln außer­dem kon­kre­te Infor­ma­tio­nen über die Mög­lich­keit einer Schu­lung zur/​m ehren­amt­li­chen Hospizbegleiter*in. Zu dem Abend laden der Hospiz­ver­ein und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk ein. Die Anmel­dung ist unter Tel. beim Hospiz­ver­ein 0921/1 50 52 92 oder kontakt@​hospizverein-​bayreuth.​de erfor­der­lich. Ver­an­stal­tungs­ort ist der Vor­trags­saal des Hospiz­ver­eins Bay­reuth, Preu­schwit­zer Str. 101 in Bay­reuth im Kli­ni­kum GmbH Bay­reuth. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.