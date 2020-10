Poli­zei­be­richt Hoch­fran­ken vom 2.10.2020

Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg Laden­dieb­stahl COBURG. Ein 32jähriger Mann ent­wen­de­te am Mitt­woch in einem Geschäft in der Cobur­ger Innen­stadt ein Paar Schu­he…