Die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Sil­ke Lau­nert setzt sich nach­drück­lich für die EU-Regio­nal­för­de­rung in Ober­fran­ken ein. Mit zwei Schrei­ben hat sie sich nun an Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Peter Alt­mai­er und an das Mit­glied des EU-Par­la­ments Prof. Dr. Ange­li­ka Nie­b­ler gewandt.

Hier die Links zu bei­den Schrei­ben:

