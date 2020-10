Bam­berg – 37 Men­schen sind mit Stich­tag 1. Okto­ber in Stadt und Land­kreis Bam­berg nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus infi­ziert, 12 in der Stadt Bam­berg, 25 im Land­kreis. Seit Mit­te Juni ist dies der höch­ste Wert. Vor einer Woche waren es ins­ge­samt 25 Infi­zier­te. 29 Per­so­nen wur­den seit­dem posi­tiv gete­stet. 17 wur­den in die­sem Zeit­raum aus der Qua­ran­tä­ne ent­las­sen. Aus dem Dif­fe­renz­be­trag ergibt sich die Stei­ge­rung um 12 Infi­zier­te inner­halb einer Woche.