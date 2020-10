Die Vor­le­se­stun­den der Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth für Kin­der ab vier Jah­ren fin­den auch im Okto­ber jeden Mitt­woch, also am 7., 14., 21. und 28. Okto­ber, um 16 Uhr, und Sams­tag, 10., 17., 24. und 31. Okto­ber, um 11 Uhr, in der Black Box im Unter­ge­schoss des RW21 statt. Die ehren­amt­li­chen Lese­pa­tin­nen und Lese­pa­ten der Stadt­bi­blio­thek lesen inter­es­san­te, lusti­ge und span­nen­de Geschich­ten vor. Der Ein­tritt ist frei. Wegen der begrenz­ten Platz­an­zahl wird um Anmel­dung unter Tele­fon 0921 507038–30 oder stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de bis spä­te­stens einen Tag vor der jewei­li­gen Ver­an­stal­tung gebe­ten.