FREIE WÄH­LER-ÜWG – Frak­ti­on vor Ort

In Sta­del­ho­fen fin­det am Mon­tag, dem 05. Okto­ber um 19 Uhr die erste öffent­li­che Frak­ti­ons­sit­zung der FREI­EN WÄH­LER-ÜWG Bam­berg Land statt. Bür­ger­mei­ster Vol­ker Will und Lud­wig Göhl laden Sie und uns zu einer offe­nen Dis­kus­si­on bei unse­rem Unter­stüt­zer Achim Schren­ker ins Gast­haus Schren­ker, Dorf­platz 3, ein.

Im Mit­tel­punkt der Ver­an­stal­tung steht der Dia­log mit den Bürger*innen von Sta­del­ho­fen und Umge­bung – der Dia­log mit Ihnen!

Alle inter­es­sier­ten Bürger*innen sind hier­zu herz­lich ein­ge­la­den.

Kom­men Sie vor­bei, stel­len Sie Ihre Fra­gen und geben Sie Ihre Anre­gun­gen an den stell­ver­tre­ten­den Land­rat Bru­no Kell­ner und an unse­re Kreis­rä­te.

Wir freu­en uns auf rege Teil­nah­me und gute Gesprä­che.

Auf­grund der Pan­de­mie bit­ten wir um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter 0951 2970110.