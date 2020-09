MdB Emmi Zeul­ner: „Coro­na-Situa­ti­on zeigt Hand­lungs­fel­der bei der Digi­ta­li­sie­rung unse­rer Schu­len auf.“

Die Coro­na-Pan­de­mie hat Kin­der, Eltern, Leh­rer und Schul­lei­ter vor neue Her­aus­for­de­run­gen gestellt. Des­we­gen war es der Staats­mi­ni­ste­rin und Beauf­tra­ge der Bun­des­re­gie­rung für Digi­ta­li­sie­rung, Doro­thee Bär, in den ver­gan­ge­nen Wochen ein Anlie­gen, den Aus­tausch mit der Schul­fa­mi­lie zu suchen und zu prü­fen, an wel­chen Stel­len die Bun­des­po­li­tik hier wei­ter unter­stüt­zen kann. Im Rah­men die­ses Ange­bots hat die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner am 01. Sep­tem­ber 2020 eine Video­kon­fe­renz zwi­schen dem Schul­ver­band Bau­nach, den Eltern­bei­rä­ten der Grund- und Mit­tel­schu­le Bau­nach, den Bür­ger­mei­stern aus Ger­ach und Lau­ter sowie der Staats­mi­ni­ste­rin Doro­thee Bär, MdB orga­ni­siert. Der Schwer­punkt lag auf dem Digi­ta­len Ler­nen und den Umgang mit der Coro­na-Kri­se.

Bei dem gemein­sa­men Aus­tausch wur­de deut­lich, dass die Schu­le in Bau­nach gut gerü­stet war und bereits vor Coro­na wich­ti­ge Digi­ta­li­sie­rungs­maß­nah­men ergrif­fen hat­te. So erhiel­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler von ihren Leh­rern unkom­pli­ziert via Dienst­mail­adres­se Arbeits­blät­ter und Lern­vi­de­os, es gab regel­mä­ßi­ge Video­kon­fe­ren­zen mit den Klas­sen und Übungs­auf­ga­ben, die durch eine Ler­nApp bereit­ge­stellt wur­den. Dies war eine gute Unter­stüt­zung sowohl für die Kin­der als auch die Eltern: „Es gab direk­te Abspra­chen. Wenn ein Kind Pro­ble­me mit den Haus­auf­ga­ben hat­te, hat der zustän­di­ge Leh­rer ein­fach per Video­chat gehol­fen“, so ein Eltern­teil.

Die Staats­mi­ni­ste­rin Bär freu­te sich über die­ses posi­ti­ve Bei­spiel und sieht den­noch wei­te­ren Hand­lungs­be­darf bei der Digi­ta­li­sie­rung der Schu­len: „Wir kön­nen nicht zufrie­den sein mit dem Abruf der För­der­mit­tel im Rah­men des Digi­tal­pakts Schu­le. Hier ste­hen an sich 5,5 Mil­li­ar­den Euro zur tech­ni­schen Moder­ni­sie­rung der Schu­len bereit, aber die För­der­mit­tel­ver­ga­be dau­ert viel zu lan­ge, die Antrags­pro­zes­se müs­sen drin­gend beschleu­nigt wer­den. Bei der Digi­ta­li­sie­rung des Bil­dungs­sy­stems ist lei­der oft das Pro­blem, dass jedes Bun­des­land noch­mal sein eige­nes Rad erfin­det. Das hemmt oft mehr, als dass es hilft.“

Das sieht die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Emmi Zeul­ner ähn­lich und möch­te des­we­gen die Schu­len wei­ter auf die ver­füg­ba­ren Mit­tel auf­merk­sam machen. „Zum Digi­tal­pakt Schu­le sind durch das Kon­junk­tur­pa­ket nun noch­mal je 500 Mil­lio­nen Euro für die Aus­stat­tung von Schü­lern und Leh­rer mit mobi­len End­ge­rä­ten dazu­ge­kom­men. Von­sei­ten des Bun­des ver­su­chen wir hier wirk­lich die besten Rah­men­be­din­gun­gen für ein digi­ta­les Lern- und Lehr­sy­stem zu schaf­fen. Denn gera­de vor dem Hin­ter­grund der Coro­na-Pan­de­mie ist es wich­tig, dass wir den Kin­dern und Eltern, die die­se Aus­nah­me­si­tua­ti­on bis­her so gut gemei­stert haben, wei­ter zur Sei­te ste­hen und die Bedin­gun­gen ver­bes­sern. Im Fall der Bau­nacher Schu­le möch­te ich mich aber auch sehr bei der Leh­rer­schaft und dem Rek­tor Rudolf Hen­ne­mann bedan­ken für den gro­ßen Ein­satz.“ Die­sem Dank schlie­ßen sich auch die Bür­ger­mei­ster Ron­ny Beck aus Lau­ter und Sascha Gün­ther aus Ger­ach an. Für bei­de hat die Unter­stüt­zung des Schul­ver­bands Bau­nach auch in Zukunft höch­ste Prio­ri­tät.

„Wenn wir hier gemein­sam an einem Strang zie­hen, also Poli­tik auf allen Ebe­nen, Leh­rer, Eltern und die Kin­der, dann kön­nen wir trotz der aktu­el­len Coro­na-Pan­de­mie gewähr­lei­sten, dass unse­re Kin­der eine gute Bil­dung und damit auch Aus­gangs­po­si­ti­on für den Start ins spä­te­re Berufs­le­ben erhal­ten. Das muss unser ober­stes Ziel sein“, so die bei­den Abge­ord­ne­ten Bär und Zeul­ner abschlie­ßend.