Coro­na-Fäl­le in Stadt und Land­kreis Bay­reuth

Aktu­ell sind im Land­kreis vier und in der Stadt Bay­reuth 17 Per­so­nen nach­weis­lich mit dem Coro­na-Virus CoV‑2 infi­ziert. Die 7‑Ta­ge-Inzi­denz beträgt im Land­kreis 3,85 und in der Stadt Bay­reuth 13,37. Seit Aus­bruch der Pan­de­mie wur­den ins­ge­samt im Land­kreis 452 und in der Stadt Bay­reuth 270 Per­so­nen posi­tiv auf die­ses Coro­na-Virus gete­stet. 27 Pati­en­ten aus dem Land­kreis sowie zehn aus der Stadt Bay­reuth sind bis­her an den Fol­gen der Infek­ti­ons­krank­heit COVID-19 ver­stor­ben. Als gene­sen gel­ten 421 Per­so­nen aus dem Land­kreis und 243 aus der Stadt, dar­un­ter sowohl Per­so­nen, die mit typi­scher Sym­pto­ma­tik erkrankt gewe­sen waren, aber auch sol­che, bei denen trotz feh­len­der Krank­heits­zei­chen ein posi­ti­ver Test auf CoV‑2 vor­ge­le­gen hat­te.

Drei neue Coro­na-Fäl­le im Hofer Land – eine Per­son gene­sen

In Stadt und Land­kreis Hof sind drei wei­te­re Per­so­nen Coro­na-posi­tiv gete­stet wor­den. Zwei Per­so­nen waren bereits als Kon­takt­per­so­nen bekannt, bei einer Per­son wird die Infek­ti­ons­quel­le noch ermit­telt.

Die Zahl der bis­her fest­ge­stell­ten Coro­na-Fäl­le im Land­kreis und der Stadt Hof steigt damit auf 735 Per­so­nen. Da eine wei­te­re Per­son aus der häus­li­chen Qua­ran­tä­ne ent­las­sen wer­den konn­ten, liegt die Zahl der aktu­el­len Fäl­le bei 20 Per­so­nen. 678 Per­so­nen gel­ten als gene­sen. Die Zahl der Todes­fäl­le von Covid 19-Infi­zier­ten liegt unver­än­dert bei 37.

Die 20 Fäl­le ver­tei­len sich wie folgt auf Stadt und Land­kreis:

Land­kreis Hof: 13

Stadt Hof: 7

Dar­aus erge­ben sich fol­gen­de 7‑Ta­ges-Inzi­denz­wer­te:

Land­kreis Hof: 8,39

Stadt Hof: 2,18

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen im Land­kreis Kulm­bach

(Stand 14:30 Uhr): Heu­te wur­de kein wei­te­rer posi­ti­ver Coro­na­vi­rus-Fall im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Die Gesamt­zahl der nach­ge­wie­se­nen COVID-19-Infek­tio­nen beträgt damit zum jet­zi­gen Zeit­punkt wei­ter­hin 317. Von die­sen Fäl­len gel­ten inzwi­schen 295 wie­der als gene­sen. Unter Berück­sich­ti­gung der 11 Ver­stor­be­nen liegt die Anzahl der aktu­ell im Land­kreis infi­zier­ten Per­so­nen bei 11.

Von den aktiv Infi­zier­ten fal­len 6 Fäl­le in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 8,35. Ein­schließ­lich der aktu­ell infi­zier­ten Per­so­nen befin­den sich der­zeit 223 Land­kreis­bür­ger/-innen in Qua­ran­tä­ne.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) und eine Über­sicht der aktu­el­len Coro­na-Zah­len fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.