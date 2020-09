Bucken­ho­fen (ha) – Die Forch­hei­mer SPD hat im Rah­men ihrer dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung, wel­che in der Gast­stät­te des ört­li­chen Sport­ver­eins statt­ge­fun­den hat, Anna Röser und Leo Göksu als „Dop­pel­spit­ze“ an den Orts­ver­ein gewählt. Sie fol­gen damit auf Micha­el Hart­mann, der nach vier Jah­ren als Orts­ver­eins­vor­sit­zen­der sein Amt zur Ver­fü­gung stell­te, aber in der Forch­hei­mer SPD wei­ter­hin aktiv mit­ar­bei­ten möch­te.

„Mis­si­on erfüllt“: Es sei sein gro­ßes Ziel gewe­sen, dass Forch­heim auch wei­ter­hin einen SPD-Ober­bür­ger­mei­ster habe und die­ses Ziel sei ein­drucks­voll erreicht wor­den, so der schei­den­de SPD-Orts­ver­eins­vor­sit­zen­de Micha­el Hart­mann in sei­nem Rechen­schafts­be­richt über das abge­lau­fe­ne Jahr aus Sicht der SPD. Das Jahr 2019 sei für die Forch­hei­mer SPD ein erfolg­rei­ches Jahr gewe­sen, so der Vor­sit­zen­de. Zum einen habe man Uwe Kirsch­stein wei­ter­hin als Ober­bür­ger­mei­ster, zum ande­ren sei es der SPD Forch­heim gelun­gen wie­der sie­ben Stadt­rats­mit­glie­der zu stel­len und dass trotz vie­ler Unken­ru­fe, wel­che die SPD schon in einem Tal der Bedeu­tungs­lo­sen gese­hen hät­ten, so Hart­mann. Man habe auch den Weg­gang der „drei gro­ßen Stim­men­brin­ger“ kom­pen­sie­ren kön­nen. Dies erfül­le ihn mit Stolz, so Hart­mann.

Geprägt sei das ver­gan­ge­ne Jahr beson­ders von den Wahl­kampf­ak­ti­vi­tä­ten zur Kom­mu­nal­wahl gewe­sen. „Unse­re Knei­pen­tou­ren durch Forch­heim haben auch dazu bei­getra­gen, dass die Forch­hei­mer SPD nicht als ver­staub­ter Hau­fen gese­hen wird, son­dern als eine äußerst vita­le Gemein­schaft“, so Hart­mann wei­ter. Beson­ders dank­bar sei er der „Crea­ti­ve Direk­to­rin Sig­rid Wag­ner“, die die Forch­hei­mer SPD durch alle Untie­fen der Gra­fik und des Designs geführt habe. Beson­ders in Erin­ne­rung sei ihm auch der 01. Febru­ar 2020 geblie­ben, als man sich von Sei­ten der SPD auf den Start­schuss für die Wahl­kampf­pla­ka­tie­rung am besag­ten Tag um zwölf Uhr vor­be­rei­tet habe. Die Fotos, die ihn bereits um zehn Uhr am Han­dy erreicht hät­ten, hät­ten gezeigt, dass sowohl die Forch­hei­mer Grü­ne Liste, als auch die Frei­en Wäh­ler vor der von der Stadt Forch­heim erlaub­ten Zeit Wahl­pla­ka­te ange­bracht hat­ten. „Die Grü­nen fan­den das okay, denn nur so käme man ja an gute Plät­ze und die Frei­en Wäh­ler hat­ten sich ver­se­hent­lich mit der Uhr­zeit ver­tan“, schmun­zel­te Hart­mann mit einem Augen­zwin­kern. Spä­te­stens ab die­sem Zeit­punkt habe er, so Hart­mann gewusst, dass es ein har­ter, unge­wöhn­li­cher Wahl­kampf wer­den wür­de, in dem man mit allem rech­nen muss­te, sogar mit Wahl­emp­feh­lun­gen einer ihm eigent­lich sym­pa­thi­schen Par­tei zugun­sten einer ihm unsym­pa­thi­schen Par­tei, womit sich sei­ne per­sön­li­che Sym­pa­thie der einen Grup­pie­rung gegen­über merk­lich abge­kühlt habe, so Hart­mann. „Wer wegen per­sön­li­cher Ani­mo­si­tä­ten einer Per­son gegen­über, sei­ne Über­zeu­gun­gen über Bord wirft und eine gan­ze Par­tei mit­zieht, der soll­te sich lie­ber aus der Poli­tik her­aus­hal­ten. Mei­ne ganz per­sön­li­che Mei­nung“.

Ins­ge­samt habe man im Orts­ver­ein letz­ten Jahr sie­ben Neu­ein­trit­te und sechs Aus­trit­te ver­zeich­nen kön­nen. Zusätz­lich sei­en zwei Mit­glie­der aus ande­ren Orts­ver­ei­nen nach Forch­heim gezo­gen und auch wie­der drei Mit­glie­der aus Forch­heim weg­ge­zo­gen. Lei­der habe man auch einen Todes­fall zu ver­zeich­nen. Man habe in Sum­me zwei Mit­glie­der weni­ger als im letz­ten Jahr. Die aktu­el­le Mit­glie­der­an­zahl lie­ge bei 123. Beschlos­sen wer­de sol­le an die­sem Abend auch eine Sat­zungs­än­de­rung, die vor­se­he, dass man – wie auch auf Bun­des­ebe­ne – eine „Dop­pel­spit­ze“ in der Füh­rung des Orts­ver­eins ver­wirk­li­chen kön­ne, so Hart­mann. Anson­sten gebe es noch ein paar redak­tio­nel­le Ände­run­gen. Man pas­se die eige­ne Sat­zung an der Sat­zung der Bun­des-SPD an, so Hart­mann. SPD-Urge­stein Albert Dorn konn­te sich nicht mit dem The­ma Dop­pel­spit­ze anfreun­den und stimm­te als ein­zi­ges stimm­be­rech­tig­tes Mit­glied, davon gab es an die­sem Abend 34, dage­gen.

Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Rei­ner Bütt­ner gab kur­ze Ein­blicke in die aktu­el­len Pro­jek­te der Frak­ti­on. Hier­bei lob­te er aus­drück­lich die Forch­hei­mer Stadt­ver­wal­tung, wel­che in Rekord­zeit das neue Gewer­be­ge­biet, süd­lich der Fir­ma Waas­ner „aus dem Boden gestampft“ habe. Beson­ders freue er sich dar­über, dass im Forch­hei­mer Süden ein „öko­lo­gi­sches Gewer­be­ge­biet“ ent­ste­hen wer­de. Auch auf den Antrag der SPD für das soge­nann­te „Kul­tur­zelt“, als Zwi­schen­lö­sung bis man eine neue Kul­tur­stät­te gefun­den habe, ging Bütt­ner ein. Man wer­de von Sei­ten der Forch­hei­mer SPD an die­ser Inte­rims­lö­sung fest­hal­ten, denn auch wäh­rend der Pan­de­mie­pha­se brau­che Forch­heim Kul­tur. Den Erfolg, wel­chen man bei der SPD erreicht habe, sei nur dar­aus ent­stan­den, dass man über all die letz­ten Jah­re stand­haft und authen­tisch geblie­ben sei, so Bütt­ner. Dies hät­ten die Wäh­ler auch hono­riert.

Ober­bür­ger­mei­ster Uwe Kirsch­stein dank­te in sei­nem Gruß­wort für die gute Zusam­men­ar­beit und den guten Zusam­men­halt in der SPD. Einen ver­ba­len Sei­ten­hieb in Rich­tung Land­tags­frak­ti­on konn­te er sich nicht ver­knei­fen. Was man in Mün­chen in Sachen „Coro­na-Poli­tik“ dort mache, sei für ihn „zu lei­se“. Hier wün­sche er sich mehr Stim­mung in der Oppo­si­ti­ons­ar­beit. Hier wün­sche er sich eine „stär­ke­re Stim­me der Land­tags­frak­ti­on“. Dass man sich in Sachen Coro­na-Poli­tik nicht alles gefal­len las­sen dür­fe, was einem vor­ge­ge­ben wer­de, zei­ge das Bei­spiel der Stadt Forch­heim, die es nicht gefal­len las­sen woll­te, dass das Königs­bad geschlos­sen blei­ben müs­se. Der Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de warf Kirsch­stein ein „viel zu defen­si­ves Her­an­ge­hen“ an das The­ma „Coro­na“ vor. Ger­ne hät­ten Schau­stel­ler anstatt des Anna­fe­stes in die­sem Jahr im Kel­ler­wald einen „Anna-Markt“ ver­an­stal­tet. Das Land­rats­amt habe dies Idee abge­lehnt. Just am Tag der Ableh­nung habe die Stadt Nürn­berg ihre Som­mer­ta­ge eröff­net. „Gel­ten in Nürn­berg ande­re Geset­ze als Forch­heim?“, stell­te Kirsch­stein in den Raum. „Es kommt ein­fach zu wenig“, so Kirsch­stein, der dar­in auch die – wie er sag­te – „atmo­sphä­ri­schen Stö­run­gen“ zwi­schen dem Land­rats­amt und der Stadt Forch­heim sieht.

Bei den anschlie­ßen­den Neu­wah­len wur­den Anna Röser und Leo Göksu erwar­tungs­ge­mäß als neue Dop­pel­spit­ze des SPD-Orts­ver­eins Forch­heim gewählt. Eva Wich­ter­mann und Ati­la Kara­bag wur­den in ihren Ämtern als stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de bestä­tigt. Hei­ke Lieb­mann ver­wal­tet auch wei­ter­hin die Finan­zen des Orts­ver­eins. Die­ter Hoff­mann und Klaus Thor­mann wur­den als Revi­so­ren wie­der­ge­wählt. In den Bei­rat wur­den Lona Hagen, Ani­ta Kern, Sig­rid Wag­ner, Ali Kara­bag, Dani­el Sau­er und Paul Wich­ter­mann gewählt.

Geehrt wur­de im Rah­men der dies­jäh­ri­gen Jah­res­haupt­ver­samm­lung auch, näm­lich Hart­mut Deme­le und Kurt Lieb­mann für 40jährige Mit­glied­schaft und Robert Krauss für 50jährige Mit­glied­schaft. Wie man es schafft vier Jahr­zehn­te einer Par­tei treu zu blei­ben? SPD-Urge­stein Hart­mut Deme­le hat hier­zu eine ganz prag­ma­ti­sche Erklä­rung: „Ein­fach dabei­blei­ben, egal was kommt“. Alex­an­der Hitsch­fel