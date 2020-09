Pres­se­mit­tei­lung der Bay­reu­ther Initia­ti­ve “Kli­ma­ent­scheid”:

Mit einem offe­nen Brief an die Stadt­rä­te geht der Kli­ma­ent­scheid auf die Stadt zu, um in Gesprä­che über Kli­ma­schutz in der Regi­on zu kom­men. Die 44 Mit­glie­der des Stadt­ra­tes über­neh­men zen­tra­le Auf­ga­ben der Stadt­ver­wal­tung, ins­be­son­de­re der Aus­füh­rung der Stadt­rats­be­schlüs­se. Des­halb möch­ten wir Sie auf dem Weg zu einem kli­ma­neu­tra­len Bay­reuth unter­stüt­zen.

Das Bür­ger­be­geh­ren “Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth” ver­folgt meh­re­re Zie­le:

Auf­zei­gen, dass der poli­ti­sche Wil­le für Ver­än­de­rung bereits da ist, um Entscheider*innen in Posi­tio­nen wie Ihrer mit vie­len Stim­men aus der Bevöl­ke­rung zu bestär­ken. Die­sen Wil­len an einer klei­nen direkt-demo­kra­ti­schen juri­sti­schen Stell­schrau­be bün­deln (in Form eines Bür­ger­be­geh­rens, in dem Kli­ma­neu­tra­li­tät bis 2030 gefor­dert wird). Bay­reu­ther Orga­ni­sa­tio­nen ver­net­zen, um Struk­tu­ren auf­zu­bau­en, die lang­fri­sti­gen poli­ti­schen Druck, koope­ra­ti­ven Aus­tausch und Inno­va­ti­on ermög­li­chen und kata­ly­sie­ren.

Wir ver­ste­hen die­se Form des poli­ti­schen Enga­ge­ments als koope­ra­ti­ves Unter­fan­gen und begrei­fen es nicht als ein par­tei­po­li­ti­sches Gegen­ein­an­der. Des­halb hofft die Initia­ti­ve Kli­ma­ent­scheid durch den offe­nen Brief auf einen anre­gen­den Dia­log mit den Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­ten Bay­reuths, um gemein­sam unser Ziel zu errei­chen.

Das gan­ze Schrei­ben fin­den Sie unter https://​kli​ma​ent​scheid​-bay​reuth​.de/​o​f​f​e​n​e​r​b​r​i​e​f​-​a​n​-​s​t​a​d​t​r​a​e​dte

Wie kann man den Kli­ma­ent­scheid unter­stüt­zen?

Außer­dem laden wir zu einem offe­nen Tref­fen am Don­ners­tag, den 8. Okto­ber, ein.

