Der Kul­tur­kreis Eber­mann­stadt star­tet am Don­ners­tag, den 1. Okto­ber um 19:30 Uhr im Hasen­berg­zen­trum, Feu­er­stein­str. 11 in Eber­mann­stadt sein Herbst­pro­gramm mit einem Vor­trag über einen Schul­auf­ent­halt in Afri­ka.

Fast ein Vier­tel­jahr ver­brach­ten Emi­ly Dann und Han­nah Wel­ker in Süd­afri­ka und Bots­wa­na. Von ihren Erleb­nis­sen und Ein­drücken in Schu­le und All­tag auf einem ande­ren Kon­ti­nent über 8.000 km von zu Hau­se ent­fernt berich­ten sie an die­sem Abend.

Der Ein­tritt ist frei! Die Hygie­ne­vor­schrif­ten wer­den beach­tet. Bit­te kom­men Sie recht­zei­tig!