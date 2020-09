Die Stadt­rats­frak­ti­on GRÜ­NES BAM­BERG, nun­mehr größ­te Frak­ti­on im Bam­ber­ger Stadt­rat, will künf­tig wie­der regel­mä­ßig am ersten Mon­tag im Monat zum „Grü­nen Polit-Ron­do“ ein­la­den. Der offe­ne Bürger*innentreff fin­det – wie schon aus frü­he­ren Jah­ren bekannt – am Ron­do-Café am Schön­leins­platz statt.

Erster Ter­min ist am Mon­tag, 5. Okto­ber 2020, 17 bis 18 Uhr, mit den Stadt­rats­mit­glie­dern Leo­nie Pfa­den­hau­er, Spre­che­rin für Kli­ma­schutz und Jugend­po­li­tik, und Wolf­gang Gra­der, Spre­cher für Bil­dung, Schu­le, Gesund­heit und Finan­zen.

Eine Anmel­dung ist nicht nötig. Es wird aber wegen Coro­na gebe­ten, Mund-Nasen-Schutz zu tra­gen und auf die nöti­gen Abstän­de zu ach­ten.