Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Geblen­det von tief­ste­hen­der Son­ne BAM­BERG. Beim Abbie­gen von der Cas­pers­mey­er­stra­ße nach links in die Frutolf­stra­ße über­sah am Sonn­tag­abend…

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 25.09.2020 BAM­BERG. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag gegen 14:00 Uhr über­sah ein 54-Jäh­ri­ger Renault-Fah­rer in der Wun­der­burg einen…

FORCH­HEIM. Ins­ge­samt 30 Pflan­zen stell­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim am Diens­tag­nach­mit­tag bei der Auf­lö­sung einer Can­na­bis­auf­zucht sicher. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg…

Can­na­bis­pflan­zen in Forch­hei­mer Klein­gar­ten­an­la­ge sicher­ge­stellt

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Fron­tal­zu­sam­men­stoß zwei­er Rad­fah­rer BAM­BERG. Zu einem Zusam­men­stoß zwei­er Rad­fah­rer kam es am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 16 Uhr. Die Bei­den…

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Fron­tal­zu­sam­men­stoß zwei­er Rad­fah­rer BAM­BERG. Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 14:45 Uhr kam es auf dem Rad­weg am Ber­li­ner Ring auf Höhe…

Poli­zei­be­richt Frän­ki­sche Schweiz vom 20.09.2020

Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt Dieb­stahls­de­lik­te Bam­berg. In der Sams­tag Nacht zwi­schen 02:00 bis 09:00 Uhr wur­de in der Krack­hardt­stra­ße in hoch­wer­ti­ges, mit…