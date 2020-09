Es geht wei­ter…

…mit einem Ende. Und dar­in liegt, wie wir wis­sen, ein Anfang. Am 30. Sep­tem­ber schnei­det Edi­na Thern ihre Zöp­fe ab. Wer ihre Kurz­haar­fri­sur kennt, wird sich dar­über wun­dern. Sie hat in der Baum­woll­hal­le in Main­leus gemein­sam mit ande­ren Men­schen meter­lan­ge, bun­te Zöp­fe aus Stof­fen gefloch­ten. Sieht toll aus! Aber alles hat ein Ende. Dar­um heißt es am 30. Sep­tem­ber 2020 um 18 Uhr “Zopf ab!”

Bei der Gele­gen­heit kön­nen Sie einen Blick wer­fen auf die ande­ren Kunst­wer­ke, die in die­sem mor­bi­den Ambi­en­te eine ganz beson­de­re Wir­kung erzie­len.

Tja und dann geht es auf Weih­nach­ten zu.

Wir beschen­ken uns damit, dass wir unser Thea­ter in Zie­gel­hüt­ten wie­der öff­nen. Natür­lich wird das Haus nur zu einem Drit­tel gefüllt sein dür­fen. Sie wer­den am Platz bedient, Tische wer­den hier­bei als nütz­li­che Abstands­hal­ter fun­gie­ren. Es wird ein neu­es Erleb­nis für Sie und uns wer­den. Wir sind gespannt und freu­en uns auf die fami­liä­re Atmo­sphä­re.

Am 4. Novem­ber wer­den wir um 19 Uhr star­ten mit Spiel­sze­nen und sze­ni­schen Lesun­gen, die sich humor­voll und kri­tisch mit The­men rund um das Fest befas­sen. Wei­te­re Ter­mi­ne wer­den fol­gen. Die letz­te Auf­füh­rung fin­det am 24.12. um 10 Uhr statt.

Am 18. und 19. Dezem­ber um 20 Uhr und am 20. Dezem­ber um 17 Uhr gibt es eine spe­zi­el­le Weih­nachts-Edi­ti­on der Hör­spiel-Show mit Chri­sti­an Schid­low­sky und Rüdi­ger Bau­mann.

Spiel­plan und Kar­ten unter www​.das​-bau​mann​.de

Vor­ver­kauf bei Sin­te­nis Deko&Schenken, Blai­cher Str. 25, Kulm­bach

Thea­ter DAS BAU­MANN, Zie­gel­hüt­tener Str. 40, 95326 Kulm­bach