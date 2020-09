Marc Kai­ries fer­tigt am 4. Okto­ber 2020 im Kame­ra­mu­se­um „in Minu­ten­schnel­le“ Schwarz-Weiß-Fotos von Besu­chern

Die für den Sonn­tag, 4. Okto­ber 2020 geplan­te Foto- und Film­bör­se im Deut­schen Kame­ra­mu­se­um in Plech muss­te Coro­na-bedingt abge­sagt wer­den. Die Foto­freun­de, die an die­se Sonn­tag den­noch das nor­mal geöff­ne­te Muse­um besu­chen, kom­men aber auf ihre Kosten: Sie kön­nen – mit gebüh­ren­dem Abstand sowie Mund- und Nasen­schutz – ver­fol­gen, wie man anno dazu­mal auf Jahr­märk­ten und am Stra­ßen­rand schwarz­wei­ße „Sofort­bil­der“ her­stell­te und sich selbst von 10 bis 17 Uhr gegen eine Spen­de mit so einer „Cáma­ra Minu­te­ra“ por­trä­tie­ren las­sen, wenn der bekann­te Foto­graf Marc Kai­ries (47) mit sei­nen Gerät­schaf­ten zu Gast ist.

Und zwar einer Kame­ra mit inte­grier­tem Labor, die es ermög­licht, bin­nen drei bis sechs Minu­ten ein fer­ti­ges Foto zu fer­ti­gen. Zuerst wird ein Nega­tiv erstellt, von dem vor Ort belie­big vie­le Posi­ti­ve (Abzü­ge) gefer­tigt wer­den kön­nen. Sie ist sozu­sa­gen der Ursprung der Idee, das fer­ti­ge Bild dem Foto­gra­fier­ten „sofort“ aus­hän­di­gen zu kön­nen!

Eine Anmel­dung ist nicht nötig, wer zu erst kommt, ‚mahlt‘ zu erst. Even­tu­el­le War­te­zei­ten kön­nen gut mit einer Besich­ti­gung des Muse­ums über­brückt wer­den. Wei­ter­füh­ren­de Infos im Inter­net unter www​.marc​-kai​ries​.de und www​.kame​ra​mu​se​um​.de.