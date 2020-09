Am Don­ners­tag, 1. Okto­ber um 19 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le an der Mit­tel­schu­le, Am Igels­dor­fer Weg 2 in Bai­ers­dorf die dies­jäh­ri­ge Bür­ger­ver­samm­lung statt.

Fol­gen­de Tages­ord­nung ist geplant: