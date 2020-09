Das Mode­un­ter­neh­men erhält wegen sei­nes nach­hal­ti­gen Pro­dukt­sor­ti­ments erneut den best­mög­li­chen „Lea­der-Sta­tus“ beim „Brand Per­for­mance Check“ der inter­na­tio­nal täti­gen Fair Wear Foun­da­ti­on (Amster­dam) sowie die PETA-Aus­zeich­nung „Vegan Fashion Award“ – Hem­pa­ge ist nun Mit­glied bei FAIR BAND.

Die Hem­pa­ge AG im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt hat sich auf den Han­del mit Beklei­dung aus Hanf spe­zia­li­siert. Seit mehr als zwan­zig Jah­ren betrei­ben die Mit­tel­fran­ken Pio­nier­ar­beit, um bei­spiels­wei­se Hem­den, Blu­sen und Jacken, die aus der Nutz­pflan­ze her­ge­stellt wer­den, zu kre­ieren und Kun­den damit zu erfreu­en.

Man­che Per­so­nen tun sich mit Hanf­klei­dung noch immer schwer. Anders sieht es bei Ver­brau­chern mit öko­lo­gi­scher Denk­wei­se aus. Hanf ist von Natur aus resi­stent gegen Schäd­lin­ge, benö­tigt für ein ertrag­rei­ches Wachs­tum weder Pesti­zi­de noch ande­re bedenk­li­che Hilfs­stof­fe.

Somit sind alle Hanft­ex­ti­li­en öko­lo­gisch ein­wand­frei und nach­hal­tig. Dazu besit­zen aus Hanf­fasern geweb­te Klei­dungs­stücke aus­ge­zeich­ne­te Tra­ge­ei­gen­schaf­ten und sind feuch­tig­keits­re­gu­lie­rend. Vor dem Sie­ges­zug von Baum­wol­le und Kunst­fa­ser war Hanf zudem über Jahr­tau­sen­de ein bewähr­ter Roh­stoff für Tex­ti­li­en.

Qua­li­täts­sie­gel und FWF-Mit­glied­schaft als Garan­tie für fai­re Pro­duk­ti­on und Han­del

Die Hanf­fasern wer­den vor allem in Chi­na ange­baut und ver­ar­bei­tet. Hem­pa­ge erzielt mit sei­nen dor­ti­gen Part­nern her­vor­ra­gen­de Qua­li­tä­ten und dies unter eben­sol­chen Arbeits­be­din­gun­gen. Dies lässt sich das Adels­dor­fer Unter­neh­men all­jähr­lich mit­tels Brand Per­for­mance Check durch die Fair Wear Foun­da­ti­on (FWF) bestä­ti­gen. „Die FWF ist hin­sicht­lich Sozi­al­stan­dards und Arbeits­be­din­gun­gen in unse­ren Augen die ein­zi­ge ver­trau­ens­wür­di­ge Platt­form hin­sicht­lich Zer­ti­fi­zie­rung und Mit­glied­schaft, da sie Prü­fun­gen vor Ort grund­sätz­lich nur mit ört­li­chen NGOs durch­führt, wel­che sich der Arbeits- und Men­schen­rech­te ver­schrie­ben haben“, sagt Thor­sten Keil, Mar­ke­ting­lei­ter bei Hem­pa­ge. Die “Orga­ni­sa­ti­on für fai­re Klei­dung” ist eine Stif­tung mit Sitz in Amster­dam und hat dafür sie­ben ver­schie­de­ne Kri­te­ri­en ent­wickelt: über Beschaf­fung, Kon­trol­le und Kor­rek­tur, Umgang mit Beschwer­den, Hil­fe zur Selbst­hil­fe, Infor­ma­ti­ons­be­schaf­fung und Aus­tausch, Ver­öf­fent­li­chung von Doku­men­ten der Lie­fer­ket­te sowie Eva­lua­ti­on.

Hem­pa­ge-Vor­stand Robert Her­tel ist über­zeugt von der seit 2009 bestehen­den Mit­glied­schaft. Er weiß: “Die FWF hilft uns, unse­re Wer­te durch eine unab­hän­gi­ge und glaub­wür­di­ge Stel­le nach außen zu tra­gen.” Beim aktu­el­len Brand Per­for­mance Check erreich­te sein Unter­neh­men 81 von 100 mög­li­chen Punk­ten. Jedes Jahr prüft die Foun­da­ti­on den Sta­tus, Hem­pa­ge erhält jähr­lich seit 2014 den best­mög­li­chen Sta­tus, den soge­nann­ten “Leader”-Status, ver­bun­den mit dem Recht, das FWF-Logo zu ver­wen­den. Die Adels­dor­fer befin­den sich in bester Gesell­schaft, unter ande­rem mit dem Mode­la­bel Jack Wolfs­kin, das eben­so einen Lea­der-Sta­tus besitzt.

In Adels­dorf setzt man auch künf­tig auf wei­te­re ste­ti­ge Ver­bes­se­run­gen, ins­be­son­de­re im Bereich Cor­po­ra­te Social Respon­si­bi­li­ty (CSR). „CSR“ steht für frei­wil­li­ge Lei­stun­gen einer Fir­ma zu einer nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung, die gesetz­li­che Anfor­de­run­gen über­trifft. Gemeint sind damit unter ande­rem öko­lo­gisch rele­van­te Aspek­te und Bezie­hun­gen mit Mit­ar­bei­tern und Sta­ke­hol­dern. Die Trans­pa­renz der Lie­fer­ket­te ist für Kun­den auch auf der Hem­pa­ge-Home­page ein­seh­bar.

Seit Juni 2020 ist das Mode­la­bel neu­es Mit­glied bei FAIR BAND, einem Zusam­men­schluss von mehr als 40 klei­nen und mitt­le­ren Impor­teu­ren und Händ­lern für fair gehan­del­te Pro­duk­te. Der FAIR BAND wählt sei­ne Mit­glie­der nach sozia­len und öko­lo­gi­schen Kri­te­ri­en aus, um den Welt­lä­den eine unbe­denk­li­che Aus­wahl an Lie­fe­ran­ten für ihr Sor­ti­ment zu bie­ten. Zweck der Mit­glied­schaft ist vor allem ein bes­se­rer Zugang zu neu­en Ver­triebs­part­nern.

„Vegan Fashion Award“ für Hem­pa­ge-Pro­duk­te

Erfreu­lich ist die aktu­el­le Aus­zeich­nung für eines der Hem­pa­ge-Pro­duk­te durch den Vegan Fashion Award. Die­ser wird in meh­re­ren Kate­go­rien seit 2013 all­jähr­lich von der eta­blier­ten Tier­rechts­or­ga­ni­sa­ti­on PETA Deutsch­land e.V. ver­ge­ben. Das aus­ge­zeich­ne­te Hanf­hemd wur­de von PETA aus dem aktu­el­len Hem­pa­ge-Kata­log aus­ge­wählt, auf den Ver­zicht tie­ri­scher Mate­ria­li­en geprüft und schließ­lich prä­miert.

Vor­stand Robert Her­tel freut sich, “dass unser 100% Hanf­hemd DH052 die Aus­zeich­nung gewon­nen hat. Es wird wohl der erste 100-pro­zen­ti­ge Hanfar­ti­kel mit die­ser Aus­zeich­nung sein. Wir sind sehr stolz dar­auf, da es auch eine Aus­zeich­nung des Roh­stoffs ist, von dem wir hier alle über­zeugt sind und für den wir uns täg­lich ein­set­zen.”

Kurz­por­trät Hem­pa­ge AG, Adels­dorf

Die Hem­pa­ge AG mit Sitz in der mit­tel­frän­ki­schen Gemein­de Adels­dorf, Kreis Erlan­gen-Höchstadt, ist ein inno­va­ti­ves Mode­un­ter­neh­men, das sei­ne Pro­duk­te aus dem von Natur aus öko­lo­gi­schen Roh­stoff Hanf fer­ti­gen lässt. Das Unter­neh­men ging im Jahr 1999 aus der Fusi­on der Fir­men Colour Con­nec­tion und Hanf­zeit her­vor.

Kern der Geschäfts­tä­tig­keit sind die fai­re Her­stel­lung und der Ver­trieb von öko­lo­gi­schen Tex­ti­li­en ver­bun­den mit dem Ziel, dem in den letz­ten Jahr­zehn­ten ver­nach­läs­sig­ten Roh­stoff Hanf wie­der zu der Gel­tung zu ver­hel­fen, die er nach Mei­nung der Geschäfts­lei­tung ver­dient.

Nach Jah­ren der per­ma­nen­ten Ent­wick­lung und Suche nach geeig­ne­ten Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten wur­de Allein­vor­stand Robert Her­tel schließ­lich im fer­nen Osten fün­dig. Im Gegen­satz zu bil­li­ger Indu­strie­pro­duk­ti­on fer­ti­gen die chi­ne­si­schen Part­ner­fir­men hoch­wer­ti­ge Qua­li­tä­ten unter fai­ren Bedin­gun­gen. Auch in die­ser Hin­sicht besitzt Hem­pa­ge eine Vor­rei­ter­rol­le, ist des­halb Mit­glied der Fair Wear Foun­da­ti­on (FWF) und besitzt dort den “Leader”-Status.

Erreicht wur­de der Sta­tus vor allem dadurch, dass man als erstes Label bei sei­nen chi­ne­si­schen Part­nern Arbeit­neh­mer­ver­tre­tun­gen und die Bezah­lung des Living Wage, eines exi­stenz­si­chern­den Loh­nes, der weit über den ört­li­chen Min­dest­löh­nen liegt, ein­ge­führt hat. Auf der Home­page des Unter­neh­mens https://​www​.hem​pa​ge​.de/ ist die Lie­fer­ket­te trans­pa­rent und authen­tisch dar­ge­stellt.

Heu­te bie­tet Hem­pa­ge sei­nen Kun­den ein brei­tes Sor­ti­ment an Mode für Sie und Ihn sowie Acces­soires aus Hanft­ex­ti­li­en, seit 2018 auch über einen eige­nen Online-End­kun­den­shop. Den weit­aus größ­ten Teil sei­nes Umsat­zes erzielt das Unter­neh­men mit sei­nen der­zeit 16 Mit­ar­bei­tern über den Groß­han­del. Abneh­mer sind hier­bei zahl­rei­che Mode­ein­zel­händ­ler, Ver­sand­händ­ler sowie Welt­lä­den, längst hat man sich in der Bran­che eta­bliert.

Das gemein­schaft­li­che und sozia­le Enga­ge­ment von Hem­pa­ge erstreckt sich auch auf die For­schungs­ar­beit im Bereich der Faser­ge­win­nung und ‑wei­ter­ver­ar­bei­tung. Mit drei Mit­strei­tern hat die Hem­pa­ge AG des­halb im Jahr 2012 eine For­schungs­ge­sell­schaft, die Bast und Faser GmbH in Adels­dorf, gegrün­det. Zusätz­lich arbei­tet man in euro­päi­schen Gre­mi­en mit, die sich der Ver­brei­tung von Hanf in ande­ren Berei­chen wie Dämm­ma­te­ria­li­en oder Faser­ver­bund­werk­stof­fen ver­schrie­ben haben.

Zum Selbst­an­spruch der Adels­dor­fer gehört ein respekt­vol­ler, koope­ra­ti­ver Umgang mit Kun­den, Lie­fe­ran­ten und Geschäfts­part­nern. Tole­ranz, Natur­ver­bun­den­heit sowie Krea­ti­vi­tät und Qua­li­täts­be­wusst­sein sind eben­so wesent­li­che Eck­pfei­ler der Unter­neh­mens­phi­lo­so­phie.