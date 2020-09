Seit mitt­ler­wei­le zehn Jah­ren ist JET nicht nur die belieb­te­ste Tank­stel­len­mar­ke in Deutsch­land (Quel­le: You­Gov), son­dern hat auch noch die mei­sten Tank­stel­len­kun­den pro Stand­ort und Tag. Dafür bedankt sich JET mit einer bun­des­wei­ten Akti­on an ins­ge­samt 75 Stand­or­ten, bei der jeder teil­neh­men­de Kun­de 20 Liter Gra­tis­kraft­stoff erhält.

Am 25. Sep­tem­ber in der Zeit von 13:00 bis 14:00 Uhr ist es in Bind­lach soweit. Emil Apprich freut sich schon dar­auf, mög­lichst vie­le Kun­den an sei­ner Sta­ti­on in der Leu­schnitz­stra­ße 1 begrü­ßen zu dür­fen.

Hier geht es zu den Teil­nah­me­be­din­gun­gen: https://​www​.jet​-tank​stel​len​.de/​s​e​r​v​i​c​e​/​t​e​i​l​n​a​h​m​e​b​e​d​i​n​g​u​n​gen

Sie möch­ten am Akti­ons­tag dabei sein oder benö­ti­gen wei­te­re Infor­ma­tio­nen? Dann wen­den Sie sich bit­te an die JET Pres­se­stel­le ( JET.​Deutschland@​p66.​com ).