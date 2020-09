BAY­REUTH – Bei der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth beginnt am Diens­tag, 29. Sep­tem­ber, ein mehr­wö­chi­ger Kurs zum The­ma „Mathe­ma­tik in Zei­ten von Coro­na – Gut vor­be­rei­tet für ein Stu­di­um“. Er fin­det bis Mit­te Dezem­ber jeweils von 17.30 bis 19 Uhr im Ost­bau des Wirt­schafts­wis­sen­schaft­li­chen Gym­na­si­ums, Zim­mer 03, statt. Für alle, die mit schu­li­schen Defi­zi­ten wegen der Coro­na-beding­ten Beschrän­kun­gen zu kämp­fen haben und für Stu­di­en­in­ter­es­sen­ten ohne Abitur eröff­net der Kurs einen völ­lig neu­en Zugang zur Mathe­ma­tik der Ober­stu­fe. Ohne lang­wie­ri­ge Bewei­se, ohne Stress, fast nur mit anschau­li­chen Bei­spie­len aus dem täg­li­chen Leben wird in zehn Dop­pel­stun­den das mathe­ma­ti­sche Basis­wis­sen der Ober­stu­fe ver­mit­telt und geübt. Der Kurs rich­tet sich an beruf­lich Inter­es­sier­te, die ein inge­nieur- oder natur­wis­sen­schaft­li­ches Stu­di­um auf­neh­men wol­len und an Schüler/​innen, die vor dem Abitur eine Auf­fri­schung oder Ver­tie­fung wol­len. Aber auch an alle, die Freu­de und Inter­es­se an mathe­ma­ti­schen Fra­ge­stel­lun­gen haben. Infos zur Anmel­dung gibt es bei der Volks­hoch­schu­le, Tele­fon 0921 50703840, volkshochschule@​stadt.​bayreuth.​de.